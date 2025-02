Aymeric Martin rejoint le Conseil d’administration d’Allianz Commercial en tant que Chief Risk & Resilience Officer

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Allianz Commercial annonce qu’Aymeric Martin, actuellement directeur financier d’Allianz Ireland, rejoindra le Conseil d’administration d’Allianz Global Corporate & Specialty SE (« AGCS SE » en tant qu’entité juridique d’Allianz responsable du Conseil d’administration d’Allianz Commercial) en tant que Chief Risk and Resilience Officer (CRRO), à compter du 1er avril 2025, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Dans ce rôle nouvellement créé, Aymeric Martin sera responsable de la gestion des risques, de la conformité, de l’intégrité de la souscription et des solutions, ainsi que de la gestion globale des capitaux.

Avant d’occuper son poste actuel, Aymeric Martin a travaillé pendant plus de dix ans chez Allianz, à Paris et à Munich, où il a occupé divers postes de direction dans les domaines de la finance et de la stratégie. Avocat en France, il est titulaire d’une maîtrise en droit européen de l’Université Côte d’Azur (Nice), du DECF (Diplôme d’études comptables et financières) de l’Université d’Angers et d’une maîtrise en finance et administration des affaires de l’ESSCA (Angers).