Axis Communications lance Axis Cloud Connect

mai 2024 par Marc Jacob

Axis Communications lance Axis Cloud Connect, plateforme de cloud hybride ouverte conçue pour fournir aux clients des solutions de sécurité sûres, flexibles et évolutives. Associée aux produits Axis, elle permet de déployer toute une gamme de services managés permettant de prendre en charge la gestion des systèmes et des appareils, la diffusion de vidéos et des données tout en répondant aux exigences du marché en matière de cybersécurité.

Axis Cloud Connect permet une intégration fluide des produits Axis aux applications partenaires en offrant une sélection de services managés. Pour maintenir les systèmes à jour et garantir l’homogénéité des performances système et de la cybersécurité, Axis se charge également de l’hébergement, de la livraison et de l’exécution des services numériques. Les services managés proposés permettent un accès à distance sécurisé aux vidéos en direct et une meilleure gestion des appareils, avec des mises à jour automatisées tout au long du cycle de vie. Ils permettent également de gérer les utilisateurs et les accès pour simplifier et sécuriser le contrôle des droits et des permissions d’accès des utilisateurs.

Axis Communications utilise depuis plus de 15 ans la connectivité cloud et dispose d’un million de caméras connectées sur le terrain. Aujourd’hui, avec la nouvelle génération de technologies cloud d’Axis, les clients peuvent bénéficier de services cloud intégrés, comme un client Web pour des opérations vidéo efficaces, ou encore la gestion des utilisateurs et des appareils. La plateforme permet également à certains partenaires de développer leurs propres solutions cloud afin de mieux répondre aux besoins des clients finaux.

La nouvelle génération d’AXIS Camera Station

Soucieuse d’améliorer la sécurité, la flexibilité et l’évolutivité de ses offres, Axis lance également la nouvelle génération de son système de gestion vidéo (VMS) - AXIS Camera Station - conçu sur Axis Cloud Connect. Axis étend ainsi son VMS à une suite de solutions comprenant AXIS Camera Station Pro, Edge et Center. La suite AXIS Camera Station est conçue pour répondre plus précisément aux besoins des utilisateurs grâce à des options flexibles pour la vidéosurveillance et la gestion des périphériques, l’architecture et le stockage, l’analyse et la gestion des données, ainsi que les services basés sur le cloud.

• AXIS Camera Station Edge : est une solution Cam-to-cloud facilement accessible qui combine la puissance des périphériques Axis avec les services cloud d’Axis. Elle constitue une solution de vidéosurveillance économique, facile à utiliser, sécurisée et évolutive. Elle est facile à installer et à entretenir, avec un minimum d’équipement sur site. Il suffit d’une caméra avec carte SD ou d’utiliser la série d’enregistreurs AXIS S30 en fonction des besoins. Cette solution d’enregistrement flexible et fiable offre un contrôle sans effort depuis n’importe quel endroit.

• AXIS Camera Station Pro : est un logiciel puissant et flexible de vidéosurveillance et de gestion des accès destiné aux clients qui souhaitent contrôler entièrement leur système. Il leur garantit une flexibilité totale pour prendre le contrôle de leur site et construire la bonne solution sur leur réseau privé, tout en bénéficiant d’une connectivité optionnelle dans le cloud. Il prend en charge la gamme complète des produits Axis et est doté de toutes les fonctions puissantes nécessaires à la gestion active de la vidéo et au contrôle d’accès. Il comprend de nouvelles fonctionnalités telles qu’un client web, des tableaux de bord de visualisation des données et une fonctionnalité de recherche améliorée, ainsi qu’une connectivité cloud en option.

• AXIS Camera Station Centre : offre de nouvelles possibilités pour gérer et exploiter efficacement des centaines, voire des milliers de sites AXIS Camera Station Pro ou AXIS Camera Station Edge connectés au cloud, à partir d’un emplacement centralisé. Accessible de n’importe où, il permet la gestion agrégée de périphériques multi-sites, la gestion des utilisateurs et l’exploitation vidéo. En outre, il offre des fonctionnalités informatiques d’entreprise telles qu’Active Directory, la gestion des groupes d’utilisateurs et une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Axis Cloud Connect, l’offre AXIS Camera Station et les appareils Axis sont tous conçus avec de solides mesures de cybersécurité pour garantir la conformité avec les normes et réglementations du secteur. De plus, grâce aux puissants périphériques et au système d’exploitation AXIS OS fonctionnant en tandem avec les capacités du cloud d’Axis, les utilisateurs peuvent s’attendre à des performances de haut niveau et à des mises à jour logicielles et micrologicielles transparentes.

La nouvelle plateforme basée sur le cloud, ainsi que les solutions développées par Axis et ses partenaires, visent à créer des opportunités et de la valeur dans l’ensemble du réseau de distribution, en permettant aux entreprises d’utiliser le cloud à un rythme qui correspond le mieux à l’évolution de leurs besoins.

Axis Cloud Connect permet aux clients d’intégrer de façon flexible les produits Axis dans n’importe quel système, quelle que soit la complexité et l’architecture. Développée via l’expertise d’Axis en matière de cybersécurité et de confidentialité des données, la solution garantit la conformité aux normes et réglementations du secteur.