Avec l’équipement photovoltaïque du datacenter Marilyn, CELESTE et Twin Quasar créent une offre web 3.0 écoresponsable

juillet 2024 par Marc Jacob

CELESTE et Twin Quasar se sont associés pour proposer une offre d’hébergement de données respectueuse de l’environnement aux clients européens de stockage de données, en s’appuyant sur Filecoin, un réseau de stockage décentralisé offrant à ce jour 12 exabytes de capacité. Cette solution de stockage de fichiers basée sur la blockchain garantit un stockage vérifiable, transparent, immuable et économique. Filecoin est utilisée à ce jour pour l’archivage, la distribution de données et la gestion de grands ensembles de données.

La consommation énergétique liée au web 3.0 et des crypto a la réputation d’être élevée, avec un impact environnemental significatif en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de consommation d’eau et d’énergie. Environ 0,55% de la production électrique mondiale est consommée par ces activités. Entre 2020 et 2021, 67% de l’énergie utilisée par cette activité provenait de combustibles fossiles, générant environ 85 mégatonnes de CO2. De plus, ces réseaux nécessitent environ 2,2 billions de litres d’eau par an pour le refroidissement des équipements de minage.

Une solution durable et innovante

La collaboration entre CELESTE et Twin Quasar repose sur l’utilisation de panneaux solaires et de techniques de refroidissement innovantes, offrant une solution de stockage de données écoresponsable. CELESTE a récemment installé 173 panneaux solaires sur son datacenter Marilyn à Champs-sur-Marne, couvrant une surface de 450 m². Cette initiative prévoit une production annuelle de 65 000 kWh pendant les 25 prochaines années, soit l’équivalent de 2% de la consommation annuelle du datacenter. Leur système breveté affiche un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,3, l’un des plus bas du secteur. En adoptant cette solution d’hébergement, les fournisseurs de stockage peuvent optimiser leur validation énergétique sur la plateforme Filecoin Green, obtenant ainsi des scores verts élevés et de nombreux avantages économiques et devenant ainsi des leaders sur le marché du stockage écologique. Par ailleurs, grâce à la technologie du « free-cooling », le datacenter de CELESTE ne consomme pas du tout d’eau, son refroidissement n’utilise que de l’air de l’extérieur.

Une offre souveraine

Ces solutions d’hébergement conçues pour les fournisseurs de stockage Filecoin existants et venir, offrent une opportunité souveraine, exploitant les ressources locales pour proposer ainsi une solution souveraine et durable.