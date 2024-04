Avec l’acquisition de Coveware, Veeam lance la prise en charge la plus complète des ransomwares, de la protection à la réponse et à la restauration

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Coveware by Veeam apportera des services de réponse aux incidents de cyber-extorsion et de préparation proactive qui s’ajouteront aux capacités existantes de protection et de lutte contre les ransomwares de Veeam. Coveware offrira des capacités d’analyse forensique et de remédiation avec la Veeam Data Platform, ainsi que des services proactifs aux utilisateurs du Veeam Cyber Secure Program.

Veeam® Software annonce l’acquisition de Coveware, éditeur majeur de solutions de réponse aux incidents de cyberextorsion. Coverware apporte ses capacités de lutte contre les ransomwares et de première réponse (« First responder ») pour renforcer les solutions de résilience totale de Veeam à destination de ses clients.

La nouvelle entité Coveware by Veeam poursuivra ses activités comme elle le fait aujourd’hui en fournissant des services de réponse à incident aux victimes de cyberextorsions, ainsi qu’en collaborant de manière proactive avec les clients grandes entreprises pour préparer leur capacité de réponse en cas d’incident. Depuis sa création en 2018, Coveware aide des milliers d’entreprises victimes de cyberextorsions et développe des logiciels et services de pointe qui permettent d’accélérer les tâches d’analyse forensique, d’effectuer la négociation et la remédiation d’extorsion, les règlements en crypto-monnaie et les services de décryptage avec un objectif et un résultat uniques : la restauration des données après les attaques de ransomware. Dans le cadre de la gestion de ces incidents, Coveware a recueilli des données et des informations pertinentes à propos des schémas utilisés par les groupes malveillants. Coveware et Veeam disposent donc d’une visibilité hors pair du paysage actuel des menaces. Ces données précieuses sont partagées avec les clients en vue de maximiser leurs connaissances et réduire les risques, d’améliorer leur posture de sécurité et d’assurer une restauration rapide. Certaines fonctionnalités de Coveware by Veeam seront incorporées aux offres de Veeam, parmi lesquelles la Veeam Data Platform et le Veeam Cyber Secure Program, ce qui permettra à un éventail de clients élargi de bénéficier de ces informations et fonctionnalités.