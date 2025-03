Avec Cyber Guru + Mantra, vous gagnez un allié stratégique pour une Cybersécurité plus humaine, plus engageante, plus efficace.

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2025 ?

Hervé Liotaud : Cyber Guru passe un cap. Nous sommes désormais 40, avec une ambition claire : devenir le leader européen de la sensibilisation à la Cybersécurité. L’acquisition de Mantra.ms en mars renforce notre position : nous offrons aujourd’hui la seule plateforme complète d’awareness, pensée pour accompagner les entreprises et organisations de bout en bout. Notre mission ? Transformer chaque collaborateur en pare-feu humain, conscient et actif. Aucun autre acteur ne va aussi loin.

Global Security Mag : Quels sont les points forts de vos solutions ?

Hervé Liotaud : Cyber Guru, c’est une nouvelle génération de sensibilisation à la Cybersécurité. Notre plateforme combine technologie, psychologie et storytelling pour changer durablement les comportements :

• E-learning immersif avec gamification et certification

• Web-séries façon Netflix pour un apprentissage ludique et marquant

• Phishing adaptatif piloté par IA : ciblage ultra-personnalisé, taux de clics divisé jusqu’à 0,01 %

• Chatbot ALEX, smart banners et browser defense pour une vigilance quotidienne

• Taux d’engagement >76 %, preuve de l’adoption par les équipes

Notre force ? Une expérience d’apprentissage sur-mesure, multilingue et adaptée à chaque culture métier. Simple à déployer, la solution fournit des reportings ou rapports avancés pour piloter efficacement la réduction des risques.

Global Security Mag : Le thème du Forum InCyber FIC 2025 est “Zero Trust, la confiance pour tous ?” – Quel est votre point de vue ?

Hervé Liotaud : Le Zero Trust, c’est ne faire confiance à personne sans vérification. Mais ce n’est pas qu’une affaire de technologie. C’est avant tout un changement de culture : chaque collaborateur doit intégrer que tout peut être une menace. La sensibilisation continue est donc clé pour ancrer une posture réflexe de vigilance.

Global Security Mag : Comment la Technologie doit-elle évoluer pour répondre à ces enjeux ?

Hervé Liotaud : Il faut sortir des approches classiques. L’avenir de la sensibilisation, c’est l’apprentissage personnalisé, automatisé, et contextuel. Grâce à l’IA, on adapte les parcours en fonction du profil, du comportement, et du niveau de risque de chaque utilisateur. L’efficacité passe par la personnalisation et l’immersion.

Global Security Mag : Quel est votre message pour les RSSI, CISO et Responsables Cyber ?

Hervé Liotaud : La technologie ne suffit plus. L’humain est la première et dernière ligne de défense. Pour vous, responsables cyber, l’enjeu est double : maximiser la sécurité tout en facilitant l’adoption par les équipes.

Avec Cyber Guru + Mantra, vous gagnez un allié stratégique pour une Cybersécurité plus humaine, plus engageante, plus efficace.