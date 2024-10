Avast - Navigation en ligne : plutôt perdre ses données ou ses économies ?

octobre 2024 par AVAST

Depuis quelques mois, il semblerait que les hackers s’éloignent des entreprises multinationales et se tournent désormais vers les particuliers, les internautes du quotidien, qui s’avèrent finalement être beaucoup moins avertis et protégés que les grands groupes.

D’après le dernier rapport de Gen sur les menaces pour le second trimestre de 2024, les attaques par rançongiciels (ransomware) sont en augmentation de 24 % dans le monde entier. Une tendance très inquiétante qui montre la vulnérabilité des internautes face à l’incroyable crédibilité des cybercriminels.

Que ce soit via des emails de phishing, des sites web frauduleux ou encore de fausses publicités en ligne, les dangers sont omniprésents et se dissimulent de mieux en mieux dans notre environnement en ligne. Et ce, grâce à l’ingéniosité et la créativité des hackers, mais aussi grâce aux nouvelles technologies telle que l’IA, permettant de créer des contenus plus vrais que nature.

Jakub Kroustek, Directeur de la recherche sur les malwares chez Gen, observe notamment qu’une des techniques de diffusion massive vers les consommateurs consiste à dissimuler la charge utile d’un ransomware dans un contenu piraté et sophistiqué, résultant à la fois au cryptage des données et à la menace de divulguer des informations sensibles à moins qu’une rançon ne soit payée.

D’après les recherches de Gen, les types de ransomware les plus répandus sont les suivants : (Les valeurs en pourcentage indiquent le ratio du marché total de l’occurrence des ransomwares).

• WannaCry (21 %)

• Ransomware Cylance (9 %)

• Enigma (8 %)

• STOP (6 %)

• LockBit (5 %)

• Mallox (alias TargetCompany) (2 %)

Les chercheurs Gen collaborent activement avec les gouvernements du monde entier pour lutter contre cette recrudescence de menaces et ont développé plusieurs outils gratuits pour aider les victimes, et notamment le décrypteur Avast DoNex Ransomware Decryptor.