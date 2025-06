Avast dévoile Avast Scam Guardian

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Avast dévoile Avast Scam Guardian, une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA, intégrée à son antivirus gratuit primé*. Alors que les cybercriminels continuent d’exploiter l’IA pour créer des arnaques de plus en plus convaincantes à un rythme alarmant, Avast réaffirme sa volonté de rendre des outils de protection avancés contre les escroqueries accessibles à tous.

Disponible gratuitement, cette nouvelle offre marque une étape importante dans la démocratisation de la protection contre les attaques dopées à l’IA. Une version premium, Avast Scam Guardian Pro, a également été ajoutée à Avast Premium Security, offrant aux utilisateurs une protection supplémentaire basée sur l’IA contre les arnaques par e-mail.

D’après le dernier rapport de Gen sur les menaces du premier trimestre 2025, les vols de données personnelles à l’échelle mondiale ont augmenté de plus de 186 % entre janvier et mars 2025, exposant des informations sensibles telles que des mots de passe, des adresses e-mail et des données bancaires. Au cours de la même période, les signalements d’escroqueries par phishing ont augmenté de 466 % par rapport au trimestre précédent, représentant près d’un tiers de toutes les escroqueries observées par Gen.

Avec l’augmentation des vols de données, les cybercriminels ont de plus en plus de facilité à exploiter ces informations compromises et lancer des campagnes d’escroquerie ciblées et hyper-personnalisées - qui deviennent alors plus difficiles que jamais à détecter. À l’instar d’un expert sur les menaces aguerri, l’IA exclusive d’Avast Scam Guardian s’appuie sur les signalements de fraudes observés par le Gen Threat Labs (laboratoire de Gen sur les menaces) pour non seulement détecter les URL frauduleuses, mais aussi analyser le contexte et le langage utilisés dans les contenus en ligne, afin de repérer plus justement les signes d’une intention malveillante. Avast Scam Guardian aide également à détecter les menaces cachées dans le code des sites Web et les neutralise afin de protéger les utilisateurs lorsqu’ils naviguent et font des achats en ligne.

Voici les principales fonctionnalités disponibles avec Avast Scam Guardian pour Avast Free Antivirus :

Assistant Avast : offre une protection contre les escroqueries 24h/24 et 7j/7 sur les sites web suspects, les SMS, les e-mails, les liens, les offres et bien plus encore grâce à l’IA. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’engager un dialogue ouvert lorsqu’ils ont un doute au regard d’une potentielle escroquerie et utilise un langage naturel pour mieux comprendre les questions et apporter des conseils clairs sur la marche à suivre. Disponible sur Windows et Mac.

Web Guard : utilise toute la puissance de la télémétrie du Gen Threat Labs et d’une IA entrainée sur des millions de sites web fréquemment visités pour analyser et détecter en continu les escroqueries cachées dans le contenu et le code**, offrant ainsi une visibilité unique sur les URL dangereuses. Disponible sur Windows, Mac, Android et iOS**.

Avast Scam Guardian Pro comprend toutes les fonctionnalités d’Avast Scam Guardian, mais aussi :

Email Guard : utilise l’IA pour comprendre le contexte des e-mails et le sens des mots afin de détecter les arnaques. Analyse et signale les e-mails fiables et suspects avant leur ouverture, permettant de protéger la messagerie des utilisateurs, peu importe d’où ils la consulte et quel que soit l’appareil utilisé pour se connecter. Disponible sur Windows, Mac, Android et iOS***.

Avast Scam Guardian et Scam Guardian Pro peuvent être télécharger à travers Avast Free Antivirus et Avast Premium Security. Plus tard dans l’année, des outils supplémentaires basés sur l’IA seront ajoutés à Avast Scam Guardian Pro pour une protection accrue contre les escroqueries sophistiquées ciblant d’autres canaux de communication, notamment les SMS et les appels téléphoniques.

*AV-Comparatives, « Prix du produit le mieux noté 2024 » et AV-Comparatives, « Prix de la protection dans le monde réel 2024 » - janvier-décembre 2024.

**L’analyse du contenu et du code n’est disponible que sur Windows et Mac.

***Email Guard est inclus, mais les plateformes mobiles ne disposent pas de l’interface utilisateur Scam Guardian.