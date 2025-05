Augmenter la durée de vie du disque dur

mai 2025 par Rainer W. Kaese - Senior Manager Business Development Storage Products, Toshiba Electronics Europe

Les disques durs d’entreprise modernes sont extrêmement fiables et peuvent généralement être utilisés au-delà de leur période de garantie sans problème ni augmentation significative du taux de panne. Cependant, cela dépend d’un bon entretien et d’une utilisation optimale des disques. Dans le cas contraire, le risque de panne augmente considérablement. Mais quelles sont les conditions de fonctionnement optimales et à quoi les entreprises doivent-elles prêter attention pour maximiser la durée de vie de leurs disques durs ?

Tout d’abord, les disques durs nécessitent un fonctionnement stable et constant, car ils contiennent des pièces mobiles susceptibles d’être endommagées par des mouvements ou des chocs. Il est donc préférable de ranger les systèmes équipés de disques durs en toute sécurité dans un rack. Les appareils au format tour, qui ne peuvent pas être installés dans un rack, doivent être placés à l’abri des chocs accidentels, et surtout pas sur un bureau, dont le plateau peut servir de caisse de résonance et transmettre les vibrations directement aux appareils.

De plus, les disques durs doivent être solidement fixés à l’intérieur de l’appareil. Leur simple insertion dans le boîtier peut entraîner de légers mouvements dus à la rotation rapide des disques, ce qui peut les endommager. Surtout pour les systèmes les plus abordables, les fabricants utilisent souvent des fixations ou des baies en plastique qui laissent un peu de jeu aux disques durs ou ne sont pas parfaitement fixés au boîtier. Dans ce cas, il est conseillé de bien fixer les disques durs et les baies, par exemple avec de petites pièces en caoutchouc ou, si possible, avec des vis supplémentaires.

Les températures élevées réduisent la durée de vie

Les disques durs d’entreprise sont conçus pour fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 60 °C. Cependant, cela signifie seulement qu’ils fonctionneront correctement dans cette plage : à des températures plus élevées, les composants électroniques et mécaniques, tels que les roulements de broche, s’usent plus rapidement. Un fonctionnement à la limite supérieure de la plage spécifiée n’est pas non plus idéal, car il peut augmenter le risque de panne.

Le temps moyen de défaillance (MTTF) indiqué dans les fiches techniques correspond à une température de fonctionnement moyenne ne dépassant pas 40 °C. Pour la plupart des disques durs d’entreprise, ce temps est de 2,5 millions d’heures, ce qui correspond à un taux de défaillance annualisé (TDA) de 0,35 %. Cela signifie que sur 1 000 disques, trois à quatre sont susceptibles de tomber en panne au cours d’une année. À des températures supérieures à 40 °C, le taux de défaillance augmente, généralement d’environ 30 % pour chaque augmentation de 5 °C. Par conséquent, le fonctionnement continu des disques durs à 55 °C peut augmenter le taux de défaillance moyen (TDA) à 0,76 %, ce qui peut entraîner la défaillance de sept à huit disques par an.

La surcharge augmente l’usure

De plus, l’utilisation affecte également la durée de vie des disques durs, car ils sont conçus pour une durée de fonctionnement et une charge de travail spécifiques. Pour les disques durs de bureau, cela représente généralement 16 heures par jour et 55 To par an. Ces modèles ne sont pas adaptés aux systèmes de stockage en réseau (NAS) et aux serveurs, où ils fonctionnent 24h/24 et 7j/7 et sont soumis à des charges de travail plus élevées. En revanche, les disques durs NAS et d’entreprise peuvent fonctionner 24h/24 et 7j/7 et gérer respectivement 180 To et 550 To. Peu importe que les données soient en écriture ou en lecture.

Supposons que les entreprises souhaitent maximiser la durée de vie de leurs disques durs. Dans ce cas, elles doivent veiller à ne pas dépasser les charges de travail spécifiées, protéger les disques des chocs et des vibrations, et les faire fonctionner à une température moyenne ne dépassant pas 40 °C pendant toute leur durée de vie. Dans ce cas, leur utilisation au-delà de la période de garantie ne pose généralement aucun problème ; en revanche, une sauvegarde régulière des données devient encore plus importante.