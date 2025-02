ATTENUER LES "DOULEURS DE LA CROISSANCE" DANS LE MARCHÉ DES DATA CENTERS

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Le marché des Data Centers connaît une croissance rapide, stimulée par la demande de plus en plus importante de services numériques et de technologies liées à l’intelligence artificielle (IA). Cependant, le secteur doit relever des défis tels que le manque de professionnels qualifiés, les goulets d’étranglement infrastructurels et une demande en constante augmentation qui met sous pression l’ensemble de l’écosystème. Pour approfondir ces problématiques et découvrir des solutions potentielles, nous avons interviewé Samuel Premkumar, Manager Strategic Growth & Operations Europe Service, de Rosenberger OSI, société leader dans les solutions de connectivité en fibre optique et les services d’infrastructure.

GS Mag : Le marché des Data Centers est en plein extension, mais les défis ne manquent pas. Comment percevez-vous la situation actuelle du secteur ?

Samuel Premkumar : C’est vrai, le marché des Data Centers est en plein essor, mais cette croissance a aussi ses revers. L’augmentation de la demande, principalement alimentée par l’IA et les technologies Cloud, exerce une pression importante sur les infrastructures et les ressources. Les opérateurs font de leur mieux pour suivre le rythme, mais ils se heurtent souvent à une pénurie de personnel qualifié, à des coûts énergétiques élevés et à la complexité des projets de grande envergure.

Le secteur est certes très innovant, avec des solutions comme le refroidissement liquide ou les modèles polyCloud, mais la croissance effrénée met inévitablement en lumière certaines faiblesses. Relever ces "douleurs de la croissance" est essentiel pour assurer le succès à long terme du secteur.

GS Mag : Comment l’IA influence-t-elle le marché des Data Centers ?

Samuel Premkumar : L’IA a totalement changé la donne. Contrairement aux charges de travail traditionnelles, les clusters d’IA nécessitent une puissance de calcul et une infrastructure beaucoup plus importante. Par exemple, un seul cluster d’IA peut nécessiter entre 2 500 et 12 000 connexions point-à-point fibre optique, avec des délais d’installation extrêmement courts, souvent de 10 à 15 jours.

Cette complexité exige des professionnels hautement qualifiés capables de relever les défis techniques liés à ces installations. Une erreur, comme un câblage mal configuré, peut entraîner des coûts élevés et des retards dans les projets. Malgré ces défis, ces installations représentent également une opportunité énorme pour le secteur, d’innover et de s’adapter.

GS Mag : Le manque de professionnels qualifiés semble être un problème récurrent. Quels sont les impacts sur le secteur ?

Samuel Premkumar : La pénurie de personnel formé est l’un des principaux obstacles. De nombreuses équipes de Data Centers sont bien préparées pour les opérations quotidiennes, mais elles rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit de gérer des projets de transformation à grande échelle, comme la création d’infrastructures pour l’IA ou l’extension de la capacité des serveurs.

Chez Rosenberger OSI, nous avons développé des solutions pour aider les opérateurs de Data Centers à combler ces lacunes. Nos équipes fournissent des services spécialisés d’installation, de maintenance et de mise à jour, garantissant que les projets soient réalisés efficacement et dans les délais. Nous investissons également beaucoup dans la formation de notre personnel aux technologies les plus avancées, comme le refroidissement liquide, qui devient de plus en plus populaire dans les environnements de serveurs à haute densité.

GS Mag : Le refroidissement liquide est un sujet récurrent. Pouvez-vous expliquer son importance pour l’avenir des Data Centers ?

Samuel Premkumar : Bien sûr. Le refroidissement liquide se révèle être une révolution, en particulier pour les applications à haute performance comme l’IA. Il offre de grands avantages en termes d’efficacité énergétique et de refroidissement, surtout dans les environnements de serveurs à haute densité. Mais il introduit également de nouvelles complexités. Les systèmes de refroidissement liquide nécessitent des compétences spécifiques pour leur installation, leur maintenance et la résolution de problèmes. Par exemple, identifier et résoudre des problèmes dans les circuits de refroidissement demande une connaissance approfondie de la technologie et de son intégration avec l’écosystème des Data Centers.

GS Mag : Quel est le rôle de Rosenberger OSI dans cette période de croissance rapide pour les Data Centers ?

Samuel Premkumar : Notre objectif est d’aider les opérateurs à surmonter les défis liés à la capacité et aux compétences. Nous offrons un support complet pour les projets, de la planification à l’installation, en passant par la gestion du cycle de vie et les mises à jour. Nos équipes sont hautement qualifiées et certifiées, ce qui nous permet de gérer même les projets les plus complexes dans des délais serrés.

Nous adoptons une approche flexible et indépendante des fournisseurs, en personnalisant nos solutions selon les besoins spécifiques de chaque client. Qu’il s’agisse de gérer des câblages à grande échelle pour un cluster d’IA ou d’optimiser une infrastructure existante, nous veillons à ce que le projet soit achevé sans accroc et dans les limites du budget.

Nous collaborons également étroitement avec les fabricants pour accéder aux programmes de formation et de certification les plus avancés. Cela nous permet d’anticiper les tendances du secteur et d’offrir à nos clients les dernières innovations.

GS Mag : Quelles sont les principales défis et opportunités pour l’avenir du secteur ?

Samuel Premkumar : Le principal défi est de concilier la croissance rapide avec les limites des ressources. La disponibilité de l’énergie, les réglementations et la pénurie de talents sont des problèmes à résoudre. Ces facteurs peuvent ralentir les projets et compliquer la tâche des opérateurs pour répondre à la demande.

D’un autre côté, les opportunités sont immenses. La croissance de l’IA, du Cloud Computing et de l’Edge Computing, alimentent la demande de solutions toujours plus avancées et efficaces pour les Data Centers. En adoptant l’innovation et en investissant dans les talents, le secteur peut non seulement répondre à cette demande, mais aussi se positionner en leader de la transformation numérique.

GS Mag : Enfin, comment voyez-vous la contribution de Rosenberger OSI à l’évolution du secteur dans les années à venir ?

Samuel Premkumar : Nous nous considérons comme un moteur de croissance et d’innovation. En plus des services que nous offrons déjà, nous explorons de nouvelles façons de soutenir les opérateurs, comme la gestion du cycle de vie, le support opérationnel et l’optimisation des coûts. Ces services aideront les opérateurs à relever les défis liés à la croissance rapide tout en restant compétitifs.

Notre objectif ultime est de réduire les "douleurs de la croissance" du secteur et de garantir que les Data Centers restent le pilier de la transformation numérique. Le chemin est encore long, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’y participer.