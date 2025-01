Attaques DDoS contre les IA génératives : une course pour faire tomber ces dernières ?

janvier 2025 par Akamai

Souvent victime de panne et de ralentissement, les IA génératives sont sous les projecteurs et, par conséquent, la cible de nombreuses cyber-attaques et particulièrement d’attaques DDoS, quand elles ne servent pas d’outils aux cyber-attaques.

Fabio Costa, Ingénieur en cybersécurité chez Akamai, leader international de la protection d’Internet revient sur les mécaniques de ces attaques mais surtout leurs impacts :

« Les attaques DDoS menées contre les IA génératives peuvent servir plusieurs buts. Rendre les services d’IA générative inaccessibles peut être le moyen de tester les défenses des systèmes ciblés, en évaluant leur capacité à résister à une surcharge de trafic malveillant. Les attaques DDoS peuvent aussi créer un écran de fumée pour réaliser d’autres attaques ou scans en parallèle tout en les rendant moins visibles. Cette phase d’exploration pourrait également préparer le terrain pour des attaques plus sophistiquées, comme une attaque de ransomwares, une fois les failles identifiées.

Pour autant, on peut aussi se demander dans quelle mesure ce type d’attaque pourrait répondre à une stratégie de déstabilisation aux contours plus larges.

Enfin, réussir une cyberattaque contre une IA générative, un outil informatique à la pointe de la technologie et au centre de l’actualité, peut être un moyen pour des cyberattaquants de prouver leurs capacités techniques et gagner en visibilité.. »