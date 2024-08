Attaque ransomware contre les infrastructures culturelles françaises

août 2024 par Jean-Christophe Vitu, VP Solutions Engineer chez CyberArk

Analyse :

« Il faut penser la cybersécurité comme un sport collectif, qui requiert beaucoup de préparation. Pour l’instant, de ce que nous savons de ces tentatives, aucune infrastructure olympique n’a été touchée, et cela met en lumière la qualité de la préparation de l’ANSSI ainsi que de toutes les équipes impliquées.

Comme en sport, atteindre la perfection est un objectif quasi impossible, mais l’amélioration permanente lors des entrainements est un élément clé du succès.

Ainsi, il apparaît ici certain que les données les plus sensibles bénéficient d’une protection extrêmement forte, une cyberdéfense renforcée à la hauteur des risques liés à l’organisation des Jeux en France.

Si les Jeux ne semblent pas être toujours être la cible directe des cybercriminels, l’effervescence de ces deux semaines sportives constitue une opportunité idéale d’attaque alors que l’attention du pays tout entier est tournée vers cet événement majeur. Les attaques se présentant souvent où on les attend le moins. Pourtant, les organisations doivent perpétuellement partir du constat qu’elles seront attaquées et s’y préparer pour anticiper les attaques et y répondre le plus rapidement possible. De cette manière, il reste plus facile de garder une longueur d’avance sur des cybercriminels toujours plus créatifs et sophistiqués pour contrer leurs attaques. »