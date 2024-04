Atos sécurise et optimise l’observabilité et les opérations de l’edge avec Centerity Systems et Dell NativeEdge

avril 2024 par Patrick LEBRETON

La plateforme logicielle d’observabilité continue, d’automatisation et de gestion des actifs à l’edge de Centerity CSM2 est désormais incluse dans l’offre Atos SmartEdge for Business Outcomes activée par l’IA et intégrant Dell NativeEdge

Atos annonce un partenariat avec Centerity Systems pour inclure sa plateforme logicielle CSM2, une solution certifiée sur Dell NativeEdge, dans son offre Atos SmartEdge for Business Outcomes. Atos SmartEdge est une solution de bout en bout, de l’edge au cloud, augmentée par l’Intelligence Artificielle (IA) et qui s’appuie sur le portefeuille Technology Services d’Atos.

Avec CSM2 de Centerity, l’expertise d’Atos et la plate-forme logicielle d’opérations à l’edge Dell NativeEdge, les secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie et de la banque peuvent déployer, connecter, sécuriser, surveiller et optimiser de larges environnements edge distribués. Atos apporte son savoir-faire en collecte de données à l’edge, permettant l’intégration de modèles d’IA au sein d’infrastructures informatiques opérationnelles complexes.

Cette solution innovante permettra aux entreprises de réduire jusqu’à 60%[1] les tickets d’assistance des appareils IT/OT à l’edge, de diminuer les interruptions de services ainsi que les pertes de revenu grâce à la correction automatique intelligente et à la prédiction des défaillances. L’anticipation des problèmes de maintenance se répercutera également sur la diminution des coûts et des émissions de carbone.

Cette solution est adaptée à une grande variété d’activités telles que le commerce de détail qui dispose de milliers de points de vente multi-fournisseurs, de kiosques en libre-service et de caisses enregistreuses ainsi qu’au déploiement d’équipements en réseau par les opérateurs télécoms. Les parcs d’attraction, l’industrie de la défense ou de la sécurité publique ayant recours à des systèmes de contrôle commande, les distributeurs d’énergie et les installations bancaires sous vidéosurveillance sont également à la recherche de solutions innovantes telles qu’Atos SmartEdge, capables de sécuriser, optimiser et gérer des environnements edge à grande échelle et de plus en plus complexes.

Atos et Centerity ont travaillé ensemble pour ajouter une automatisation supplémentaire à Atos SmartEdge, renforçant ainsi ses capacités de remédiation et permettant la mise à disposition automatique et sécurisée des paramètres, des configurations et des applications, directement sur les appareils. Depuis un cloud sécurisé, les clients peuvent configurer ou mettre à jour à distance des milliers d’appareils à l’edge.

La solution Atos SmartEdge est intégrée à Dell NativeEdge, une plate-forme logicielle d’opérations à l’edge qui centralise le déploiement et la gestion de l’infrastructure et des applications à l’edge sur des sites géographiquement dispersés. Depuis plus d’une décennie, Atos et Dell Technologies développent conjointement des solutions innovantes pour aider les clients à tirer pleinement parti de l’ère des données.

Atos SmartEdge apporte les avantages de l’architecture cloud à l’edge et donc au plus près des appareils et des utilisateurs pour générer de la valeur commerciale à partir de l’IA, augmentée par un déploiement, une surveillance et une gestion automatisés de bout en bout. Pour plus d’informations sur Atos SmartEdge, rendez-vous sur atos.net.

Atos SmartEdge a été développée par des experts de Technology Services, intégrés à Tech Foundations, la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques.