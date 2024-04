Atos renouvelle son titre de fournisseur de services managés AWS

avril 2024 par Marc Jacob

Le programme de partenariat AWS MSP valide l’homologation des partenaires d’AWS (APN Consulting Partners) qualifiés pour la fourniture de solutions globales couvrant l’ensemble du cycle de vie des projets de leurs clients. Les fournisseurs de services managés AWS aident les entreprises à répondre aux enjeux liés à leur activité et à soutenir leurs différents projets par l’obtention de résultats tangibles. Les fournisseurs de services managés AWS apportent aux clients leur expertise, leur capacité de conseil et leurs services de migration vers le cloud : Planification et Conception > Création et Migration > Exécution et Exploitation > Optimisation.

Le processus de validation du programme AWS MSP comprend un audit de plusieurs jours, mené sur site par un auditeur tiers indépendant. Ce process exigeant vise à confirmer la capacité du partenaire à fournir des services managés d’architecture, d’automatisation, d’optimisation et de gestion cloud sur les environnements AWS de ses clients. Le recours à un audit validé par un tiers est un gage de valeur pour les partenaires APN participants et pour les clients d’AWS. La réussite de l’audit garantit l’expertise des partenaires MSP AWS, qu’il s’agisse des produits ou des fonctionnalités AWS, et confirme la qualité de leurs processus métier et leur capacité à accompagner les clients avec le haut niveau d’exigence pour lequel Amazon est reconnu.

Migrer vers Amazon Web Services (AWS) et y développer leurs activités sont pour les entreprises du monde entier une opportunité de repenser leurs chantiers futurs. La croissance des solutions technologiques proposées par AWS et les partenaires du réseau AWS APN, combinée au développement de solutions plus rapides et agiles, soulève de nombreuses questions pour les entreprises qui cherchent à moderniser leurs activités. Le programme de partenariat AWS MSP a été créé pour aider les clients à identifier des partenaires APN homologués et qualifiés en matière d’infrastructure cloud et de migration d’applications. Son objectif est de garantir aux clients la valeur ajoutée attendue en offrant une surveillance, une automatisation et une gestion proactive de leurs environnements.

Les partenaires MSP AWS jouent un rôle fondamental auprès des clients du cloud AWS.

Atos et AWS se sont associés pour faciliter la migration vers le cloud grâce à Atos CloudCatalyst, une solution intégrant des prestations de conseil technique et commercial, d’ingénierie digitale, d’expertise cloud et de services managés nécessaires à la migration des datacenters on premise vers des modèles de cloud hybride. Les capacités de production d’Atos CloudCatalyst, testées dans le cadre de projets et scénarios différents, répondent aux besoins stratégiques de nombreuses activités.

Atos Tech Foundations a récemment annoncé avoir atteint près de 3 000 certifications et obtenu de la part d’AWS, une Certification Distinction reconnue par l’industrie et qui démontre la capacité des équipes d’Atos à concevoir, déployer et exploiter des applications et des infrastructures sur AWS.