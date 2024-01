Atos remanie son équipe de direction et son Conseil d’administration pour mettre en œuvre sa stratégie nouvellement ajustée

janvier 2024 par Marc Jacob

Atos annonce également les nominations de Sujatha "Suja" Chandrasekaran et de Monika Maurer au Conseil d’administration, qui viennent renforcer ses compétences dans les domaines stratégiques des technologies numériques et des grands projets de transformation. D’autres nominations d’administrateurs ou administratrices sont actuellement à l’étude, afin de continuer à renforcer le conseil d’administration pendant cette période de transformation.

Paul Saleh a pour priorités le refinancement des dettes financières du Groupe et les négociations en cours ou à venir, concernant notamment la cession de l’activité Tech Foundations à EPEI et l’activité Big Data & Security (BDS) à Airbus. Il travaillera en étroite collaboration avec Carlo d’Asaro Biondo, Group General Manager en charge des opérations, du développement commercial, des partenariats, des produits et de la performance opérationnelle.

Paul Saleh est un dirigeant reconnu dans le secteur des services IT. Dernièrement, Paul était le CEO de Gainwell Technologies, et il a occupé de nombreuses fonctions de dirigeant au long de sa carrière, notamment celles de Directeur Financier de CSC/DXC, de Directeur Financier et Directeur Général par intérim à Sprint Nextel Corporation, ainsi que des fonctions de direction au sein du groupe Walt Disney. Il est titulaire d’un MBA de la University of Michigan’s Ross School of Business et d’un diplôme d’ingénieur de l’Université du Michigan. Il apportera sa solide expérience et son expertise en matière de redressement d’entreprises, en particulier dans le secteur des technologies de l’information.

Jacques-François de Prest rejoint Atos après avoir occupé le poste de Directeur Financier et de la performance chez Mobivia. Auparavant, il a acquis plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, notamment à des postes de direction financière chez Vodafone et Millicom. Jacques-François est diplômé de l’ESCP Europe et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.

Point de marché

Atos confirme que le Groupe et ses lignes d’activité atteindront leurs objectifs financiers 2023 pour l’année en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle. Le flux de trésorerie disponible devrait être légèrement inférieur à son objectif d’environ -100 millions d’euros pour le second semestre 2023.

La stratégie d’Atos a été ajustée au regard de ses contraintes financières, afin d’assurer le remboursement et le refinancement de ses dettes financières tout en maintenant un mix d’activités attractif, conformément au point de marché publié le 3 janvier 2024.

Le groupe confirme également qu’il n’a pas déposé de demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation ; comme indiqué précédemment la société se réserve le droit d’utiliser les mécanismes juridiques disponibles.