Atos mutualise l’archivage numérique de Nantes Métropole

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Atos et Nantes Métropole annoncent aujourd’hui leur collaboration pour la mise en place d’un système d’archivage numérique qui permet aux 24 communes de la métropole de mettre en commun la gestion de leurs archives numériques. La solution VITAM déployée par Atos répond aux enjeux actuels de l’archivage numérique : faire face à la croissance des volumes et à l’évolution des formats numériques, respecter les contraintes réglementaires concernant la sécurité et la traçabilité, ou encore assurer la pérennité et l’intégrité des archives dans le temps et préserver ainsi le patrimoine informationnel des collectivités.

Piloté par les directions des Archives et du numérique de Nantes Métropole, ce projet illustre le renouveau de l’archivage, en réponse aux contraintes réglementaires telles que la dématérialisation et aux évolutions des technologies numériques. En effet, la fragilité des supports numériques rend plus que jamais nécessaire le traitement des archives dans un environnement agnostique en termes d’OS ou d’encodage, mais également évolutif et redondant.

Atos intervient auprès de la Métropole en assurant l’infogérance de l’ensemble du projet, de l’installation, au paramétrage et à la mise en service technique, ainsi qu’à la maintenance du logiciel VITAM. Développé en open-source à l’initiative de nombreux ministères, VITAM fédère plus de 60 institutions publiques françaises au sein de son club utilisateurs. Membre historique de ce club des utilisateurs et accompagnant déjà de nombreuses collectivités et établissements publics sur VITAM, Atos, au travers de son centre de compétences spécialisé dans les technologies de l’archivage numérique à Montpellier, est à même de garantir à la métropole nantaise un déploiement rapide et de qualité. La mutualisation, autorisée par les textes réglementaires, permet aux 24 communes adhérentes de partager les systèmes et les coûts d’implémentation et de maintenance.

Ce système d’archivage bénéficie enfin des meilleurs standards de sécurité. La traçabilité, l’intégrité et l’authenticité des documents archivés est en effet indispensable afin de leur conserver toute leur valeur probante, comme dans le droit de l’urbanisme ou dans la gestion de la commande publique, par exemple.

Destinée à recevoir la production documentaire à archiver de la Métropole et des communes adhérentes, la solution d’archivage intégrée par Atos sera en mesure de permettre, dans certains cas, d’évoluer vers l’automatisation du versement des documents au sein du système, assurant ainsi une fluidité et une disponibilité encore plus avancées des opérations. Elle permettra également de répondre aux besoins de conservation patrimoniale des documents, dès lors qu’ils présentent un intérêt historique.

