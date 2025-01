Atos confirme ne pas avoir été compromis par le groupe de rançongiciels Space Bears

janvier 2025 par Atos

Aucune infrastructure gérée par Atos n’a été compromise, aucun code source n’a été consulté et aucune propriété intellectuelle ou donnée propriétaire d’Atos n’a été exposée.

Le 28 décembre 2024, le groupe de ransomware a affirmé avoir compromis une base de données Atos. Atos comprend que l’infrastructure externe d’une tierce partie, non connectée à Atos, a été compromise par le groupe Space Bears. Cette infrastructure contenait des données mentionnant le nom de la société Atos, mais n’est ni gérée ni sécurisée par Atos.

Atos dispose d’un réseau international de plus de 6 500 experts spécialisés et 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) de nouvelle génération fonctionnant 24h/24 et 7j/7 pour assurer la sécurité du Groupe et de ses clients.