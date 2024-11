Atempo annonce le maintien de sa position au classement des 250 premiers éditeurs de logiciels français, réalisé par EY

novembre 2024 par Marc Jacob

Réalisée par EY et Numeum, la 14ème édition offre un panorama de la filière des éditeurs de logiciels français qui, malgré un contexte économique difficile, a su conserver un certain dynamisme, avec une croissance soutenue (+7.6 %). Ce classement annuel met en lumière les acteurs les plus dynamiques et innovants de l’écosystème numérique français, évalués par leur innovation, leur performance et leur contribution à la transformation numérique.

Un positionnement stratégique dans un marché compétitif en quête de solutions de confiance

Le classement parmi les 250 éditeurs français témoigne d’une reconnaissance majeure qui positionne Atempo comme un acteur de référence dans le domaine des solutions de confiance pour la protection et la gestion de grands volumes de données, sur trois axes principaux :

• Savoir-faire technologique 100% français : ce classement souligne la capacité d’Atempo à développer des solutions innovantes et performantes pour répondre aux enjeux critiques liés à la confidentialité et la protection des données sensibles des entreprises de toutes tailles, publiques comme privées.

• Souveraineté numérique : Atempo se distingue par son engagement en faveur d’une autonomie stratégique pour la protection et le management des données, une préoccupation stratégique pour les entreprises et les institutions dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, de guerre hybride, de cybercriminalité endémique et de forte dépendance aux solutions étrangères à volonté hégémonique.

• Contribution à l’innovation française : l’étude met en avant l’engagement d’Atempo à offrir des solutions performantes, fiables, éco-responsables et économiques, répondant aux défis croissants en matière de cybersécurité, de conformité et de maîtrise budgétaire.