Atempo a lancé son offre BaaS 100% souveraine pour les partenaires MSP Virtuels.

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

L’offre BaaS d’Atempo, un service complet couvrant l’ensemble des besoins de sauvegarde : postes de travail, serveurs de fichiers, environnements Microsoft 365 et machines virtuelles. A l’occasion du salon IT Partners 2025, Atempo, éditeur français et leader Européen des solutions de protection et de management des données, annonce le lancement de son offre BaaS (Backup as a Service). En complément du programme Atempo for MSP, l’offre vise à proposer un service de sauvegarde externalisé aux partenaires MSP ne disposant pas d’infrastructure.

Une forte demande pour les solutions de confiance

L’offre BaaS d’Atempo répond aux préoccupations grandissantes des organisations en matière de confidentialité et de sécurité de leurs données et aux exigences réglementaires renforcées.

Une enquête Ipsos révèle que 47% des actifs ne font plus confiance aux logiciels américains pour protéger leurs données professionnelles.

Et pour cause, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, les risques d’ingérence d’autorités étrangères et de groupes cyber-malveillants dans les données des organisations se multiplient.

La suspension de l’accès aux services numériques américains comme mesure de rétorsion en cas de de conflit diplomatique entre un pays de l’Union européenne et les États-Unis est également un scénario qu’il convient aujourd’hui d’intégrer, comme le souligne Henri d’Agrain, Délégué Général du CIGREF, dans un récent post de politique fiction intitulée « Les États-Unis frappent le Danemark au cœur de son système numérique ».

Sans jouer les cassandres, on peut légitimement s’interroger sur la responsabilité du prestataire informatique dans un tel scénario. Une PME bretonne incapable de restaurer ses données après une attaque rançongicielle a récemment gagné son procès contre son prestataire, au motif qu’il incombait à ce dernier d’informer son client “de la nécessité d’adapter, et le cas échéant de modifier le système de sauvegarde, de manière à ce que ses données puissent toujours être sauvegardées et restaurées”.

Atempo « BaaS » pour MSP Virtuels : confiance, simplicité, éco-performance et résilience

La proposition de valeur « Backup As A Service » d’Atempo, dédiée aux MSP virtuels, répond aux aspirations légitimes de leurs clients en matière de confidentialité, de sécurité pour leurs données et de continuité d’activité en cas de sinistre de toute nature.

Les solutions souveraines de data résilience d’Atempo, labellisées ‘France Cybersecurity’ et ‘Utilisé par les Armées Françaises’ sont également proposées sous forme de service intégrant l’infogérance des infrastructures et le stockage au sein de trois centres d’hébergement français géo-redondés.

Le service couvre les postes de travail, les serveurs de fichiers, les environnements Microsoft 365 et les machines virtuelles.

Les partenaires bénéficient d’un accès à un portail pour gérer simplement l’ensemble des activités : commandes, déploiements, supports, éléments de facturation.... Des API sont disponibles pour intégrer facilement l’activité et connecter le portail au système d’information, permettant ainsi de gagner en productivité.

La tarification est pensée pour être simple, compréhensible, sans coût cachés ni frais d’e-gress (coûts imposés par certains fournisseurs de services cloud pour le transfert des données hors de leurs plateformes) et pérenne afin de préserver la rentabilité de l’activité des revendeurs de proximité, la maîtrise des budgets et la qualité de service pour leurs clients.

Atempo confie à CRIS Réseaux, distributeur français spécialiste cybersécurité pour MSP, le soin de promouvoir son offre BaaS auprès de l’écosystème des revendeurs français.

« Dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et de cybercriminalité endémique, le choix d’une solution souveraine en matière de protection de données devient une évidence. L’offre BaaS d’Atempo permet aux organisations de toutes tailles d’accéder à des solutions de confiance labellisées, éprouvées et largement déployées au sein d’organisations détenant de la donnée sensible tout en bénéficiant des conseils d’un réseau de revendeurs de proximité » commente Luc d’Urso, CEO d’Atempo.