AstraZeneca s’appuie sur Tanium pour sécuriser ses endpoints et concevoir des médicaments qui changent la vie des patients

juin 2024 par Marc Jacob

Tanium aide le groupe pharmaceutique mondial AstraZeneca à sécuriser plus de 125 000 endpoints à travers 125 pays, grâce à la plateforme Tanium XEM. AstraZeneca a ainsi pu consolider plusieurs outils de gestion des endpoints pour renforcer son agilité, son efficacité et sa visibilité globales, afin de minimiser le risque de cyberattaque. Les dirigeants et chercheurs du groupe peuvent ainsi se focaliser sur leur mission principale : mettre les patients au premier plan et optimiser leurs résultats de leurs recherches.

« Toute interruption de service représente un obstacle pour les patients – soit exactement le contraire de ce que nous voulons. Je veux pouvoir leur fournir des médicaments sur ordonnance dès que possible et de manière durable », déclare Jeff Haskill, Vice-président, Enterprise Technology Services chez AstraZeneca. « Nous savons que si nous sommes à la hauteur, nos scientifiques ne souffriront d’aucun ralentissement. Ils pourront se concentrer sur ce qu’ils font de mieux : améliorer l’état de santé des patients. »

Un des éléments clés de la réussite d’AstraZeneca dans l’optimisation des capacités de la plateforme Tanium XEM est l’utilisation des solutions puissantes proposées en partenariat avec ServiceNow et Microsoft. Avec ServiceNow, l’entreprise optimise la collaboration entre ses équipes informatiques et de production, en profitant de capacités éprouvées de visibilité, de contrôle et de remédiation grâce à une CMDB complète et en temps réel. Et grâce à Microsoft, elle bénéficie de nouvelles opportunités liées à l’automatisation, notamment avec le lancement récent de Microsoft Copilot for Security. Tout ceci renforce la flexibilité de l’organisation en offrant aux équipes de sécurité une rapidité, une précision et une ergonomie inégalées, et fournit des informations pertinentes en temps réel sur tous les endpoints.

« Face à l’innombrable quantité d’endpoints d’AstraZeneca à travers le monde, il est d’autant plus important d’avoir une visibilité en temps réel, ainsi que la possibilité d’effectuer des mises à jour sur ces endpoints rapidement et à grande échelle », déclare Steve Daheb, Chief Marketing Officer chez Tanium. « Lorsque le résultat peut avoir un impact direct sur la santé des patients, il n’y a pas une seconde à perdre. La plateforme XEM de Tanium permet aux équipes d’AstraZeneca de se montrer proactives en brisant les silos traditionnels, et en réduisant la complexité, les coûts et les risques liés au déploiement d’une multitude de solutions ponctuelles. »

Parmi les autres fonctionnalités clés de la plateforme Tanium XEM sur laquelle s’appuie AstraZeneca figurent l’accélération de l’installation des correctifs et la découverte des actifs. Avant d’utiliser Tanium, le programme d’installation de patchs d’AstraZeneca nécessitait une semaine complète. Aujourd’hui, il ne leur faut plus que 10 minutes pour être installés. En outre, AstraZeneca s’est appuyé sur Tanium pour analyser son environnement informatique à la recherche d’éventuelles faiblesses, notamment suite aux attaques Log4j qui ont sévi à travers le monde dès fin 2021. Une fois l’inventaire terminé, l’entreprise a utilisé Tanium pour déployer de nouvelles mises à jour, et ce seulement cinq jours plus tard.