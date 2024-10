ASTRAN lance le Continuity Cloud et annonce un partenariat avec VINCI

octobre 2024 par Marc Jacob

D’ici 2031, une cyberattaque violente aura lieu toutes les 2 secondes (évaluation statistique du cabinet Astères publiée le 20 juin 2023), et le prix à payer pour nos entreprises ne fait qu’augmenter - avec un nouveau record déjà établi à 75 millions d’euros payés à un attaquant pour un seul ransomware en août 2024 (source) - qui s’ajoute au gouffre des pertes opérationnelles de 56 millions d’euros par semaine pour chaque cyberattaque (études Google - Statista). Cet été, la panne Microsoft Crowdstrike a paralysé 8.5 millions de machines, représentant des pans entiers de l’économie mondiale. Face à cela, la start-up française ASTRAN s’est associée à plusieurs grandes entreprises françaises et allemandes pour bâtir une solution de résilience informatique (Airbus, Arkea, Eiffage, Sanofi, VINCI et Volkswagen). VINCI a d’ores et déjà adopté la solution.

Le Continuity Cloud, au service de la résilience des entreprises

Le Continuity Cloud permet aux entreprises d’accélérer leur reprise d’activité pendant une crise informatique majeure. En effet, Le Continuity Cloud d’ASTRAN permet d’identifier son coeur d’activité (minimum viable company) afin de le maintenir pendant les crises (business continuity) mais également de prioriser et d’exécuter beaucoup plus rapidement le processus de remise sur pied des outils informatiques de l’entreprise (disaster recovery). Pour ce faire, ASTRAN centralise tous les processus et les données nécessaires de manière simple, opérationnelle et sécurisée.

ASTRAN permet ainsi au cœur de l’entreprise de continuer à fonctionner pendant la reconstruction de son système informatique, réduisant ainsi drastiquement l’impact financier et d’image des crises informatiques. Indirectement, ASTRAN permet ainsi aux entreprises de se concentrer sur ce qui est essentiel à leurs succès et de recentrer à termes leurs investissements.

Voyant l’utilité immédiate d’une telle solution, plusieurs entreprises majeures françaises et allemandes ont contribué depuis le mois de mars à l’élaboration du Continuity Cloud d’Astran, dont notamment AIRBUS, ARKEA, EIFFAGE, SANOFI, VINCI et VOLKSWAGEN.

VINCI adopte le Continuity Cloud d’Astran

VINCI, entreprise française qui figure parmi les leaders mondiaux des concessions, de l’énergie et de la construction, annonce d’ores et déjà la conclusion d’un partenariat avec ASTRAN en vue d’outiller sa direction informatique dirigée par Samir Hatim et progressivement ses lignes métier.

La dirigeante d’ASTRAN avait rencontré le PDG de VINCI, Xavier Huillard, à l’événement Top AFEP organisé par l’AFEP chaque année pour favoriser des rencontres fructueuses entre PME et grandes entreprises.