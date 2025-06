Assured Data Protection lance son service Rubrik MSP en France

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Pour son lancement, Assured s’est associé à I-TRACING, un fournisseur français de référence de services managés de cybersécurité (MSSP), répondant aux besoins les plus critiques de ses clients grands comptes. Grâce à son positionnement en tant que guichet unique, I-TRACING se différencie par son offre unique de services managés autour d’un centre d’opérations de sécurité (SOC). Ce SOC protège des environnements complexes 24h/24 et 7j/7, en s’appuyant sur un modèle opérationnel international de type "follow-the-sun". Grâce à ce partenariat, I-TRACING peut désormais proposer la plateforme de protection des données Rubrik sous forme de service managé via l’infrastructure de réplication de données sur second site d’Assured.

Ce partenariat renforce une offre déjà attractive pour les entreprises françaises du mid-market et les grands groupes, dans des secteurs tels que l’industrie, le retail ou les marques de luxe, en leur proposant un support français 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an pour la sauvegarde et la reprise d’activité. Ce lancement en France s’accompagne du recrutement d’Erwan Jouan en tant que Country Manager France pour diriger les opérations régionales. Spécialiste français expérimenté en cybersécurité avec 25 ans d’experience, Erwan sera basé à Paris.

Soutenue par une levée de fonds réalisée en 2024 auprès d’Oakley Capital, Assured a entamé une importante expansion mondiale au-delà du Royaume-Uni, couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Australasie. Assured travaille en direct avec les clients, MSP et revendeurs afin de garantir aux entreprises la protection et la récupération de leurs données critiques et de leurs opérations en cas de panne, catastrophe naturelle, ransomware ou cyberattaque, des menaces qui continuent de peser lourdement sur les organisations de toutes tailles. Les clients bénéficient d’un service Rubrik entièrement managé, depuis la conception et l’implémentation jusqu’à la récupération et au support quotidien proactif.