Assemblée Générale 2024 : HEXATRUST poursuit son développement

juillet 2024 par Marc Jacob

Hexatrust, le groupement des champions français et européens de la cybersécurité, du Cloud de confiance et de la Digital Workplace, annonce le renouvellement d’un tiers de son Conseil d’administration.

Le résultat des élections organisées en ligne du 26 au 30 juin a été révélé lors de l’Assemblée générale d’Hexatrust, qui s’est tenue mercredi 3 juillet au Campus Cyber. 80 adhérents étaient présents pour écouter les rapports moral et financier présentés par le Président de l’association, Jean-Noël de Galzain, sa Déléguée Générale, Dorothée Decrop, et son trésorier, Olivier Morel, représenté par Bertrand Vachon, Expert-Comptable.

Ont été élus au Conseil d’Administration :

• Atempo, Luc D’URSO

• Numspot, Servane AUGIER

• Oodrive, Edouard de RÉMUR

• Outscale, Dassault Systèmes, David CHASSAN

• Scality, Jérôme LECAT

• Snowpack Olivier MOREL

• TheGreenBow, Mathieu ISAIA

• Vade, Georges LOTIGIER

• Yousign, Alban SAYAG

Le Conseil d’Administration 2024/2025 est donc composé de :

• ALGOSECURE, Hicham BEN HASSINE

• ATEMPO, Luc D’URSO

• CEIS, Guillaume TISSIER

• CYBERVADIS, Estelle JOLY-FOILLARD

• CYBERWATCH, Maxime ALAY-EDDINE

• DOCAPOSTE, Séverine DENYS

• GATEWATCHER, Jacques DE LA RIVIERE

• NAMESHIELD, Murielle BOCHATON

• NUMSPOT, Servane AUGIER

• OODRIVE, Edouard de RÉMUR

• OUTSCALE, DASSAULT SYSTEMES, David CHASSAN

• QONTROL, Michael MONERAU

• SCALITY, Jérôme LECAT

• SNOWPACK Olivier MOREL

• THEGREENBOW, Mathieu ISAIA

• UBIKA, Stéphane DE SAINT ALBIN

• VADE, Georges LOTIGIER

• WALLIX, Jean-Noël DE GALZAIN

• WHALLER, Cyril BRAS

• YOUSIGN, Alban SAYAG

• Coralie HERITIER, personnalité qualifiée

Cette Assemblée Générale fut l’occasion de confirmer la dynamique de l’association, avec 34 nouveaux adhérents en 2023 et 14 au premier semestre 2024. Cette croissance forte permet à Hexatrust de rassembler une expertise toujours plus complète, reflétant les différents marchés de ses membres (cybersécurité, Cloud de confiance, Digital Workplace), de développer les synergies au sein de sa communauté et de renforcer sa légitimité d’interlocuteur de premier plan des pouvoirs publics sur ces sujets.

Hexatrust travaille ainsi à la refonte de sa gouvernance, de sorte à adapter ses statuts et sa structure à sa croissance. Un groupe de travail a été constitué et étudie aussi bien l’organisation des instances de décisions que les conditions d’adhésion. D’autres grands chantiers de l’association ont été évoqués. Les groupes de travail Cloud et NIS 2 restent mobilisés, notamment sur les sujets relatifs à EUCS et à la transposition en droit français de NIS 2. Un nouveau groupe de travail Export voit également le jour consacré à venir en aide à ses adhérents pour développer leur présence internationale. Hexatrust espère également que les Universités d’été de la cybersécurité et du cloud de confiance organisées le 5 septembre prochain à Station F deviennent une salle d’embarquement vers les marchés étrangers. A ce titre, Hexatrust a rejoint la Team France Export pilotée par Business France.

Enfin, Hexatrust continue de s’investir dans les Contrats stratégiques de filière “Industries de sécurité II” et “Solutions numériques de confiance”, dont elle assure le copilotage de certains des travaux.

“Tous ces chantiers sont là pour continuer à faire de notre association, une organisation leader dans le domaine du Numérique de Confiance et de la cybersécurité, fidèle à son histoire, toujours animée par l’esprit pionnier et constructif qui la caractérise. Ensemble, nous avons fait de 2023 une année remarquable et engagée au cœur de l’écosystème. Pour 2024, nous allons encore grandir et évoluer afin de relever les défis de l’avenir avec dynamisme et innovation. Nous avons pour mission de mettre notre industrie au service des besoins des utilisateurs de Numérique en Europe, pour rendre le monde plus résilient et plus respectueux” indique Jean-Noël DE GALZAIN, Président d’Hexatrust.

À propos d’Hexatrust

Fondé en 2013, HEXATRUST est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

http://www.hexatrust.com/