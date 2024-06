Arrow signe un nouvel accord de distribution de VMware avec Broadcom en Europe

juin 2024 par Marc Jacob

Arrow et ses partenaires de distribution sont chargés d’aider Broadcom à promouvoir l’adoption de l’infrastructure du cloud privé de VMware et à faciliter la transition des clients vers le nouveau modèle de licence par abonnement pour les logiciels VMware. Arrow apportera son expertise et son expérience dans la nouvelle stratégie de commercialisation VMware à ses partenaires locaux et veillera à ce que les clients tirent le meilleur parti de leur investissement dans les logiciels VMware.

Dans le cadre de cet accord, Arrow continuera à fournir l’ensemble du portefeuille de solutions d’infrastructure de cloud privé VMware, y compris les nouvelles offres : VMware Cloud Foundation (VCF), VMware vSphere Foundation (VVF), VMware vSphere Standard et VMware vSphere Essentials Plus Kit et standard, ainsi que des modules complémentaires tels que VMware vSAN et VMware Live Recovery.

Arrow élargira son rôle en fournissant des capacités de support technique pour certains produits et clients, offrant ainsi un accès au support VMware et une expertise locale dans la langue préférée du client. Ce service fourni par Arrow pour certaines solutions VMware est une extension du support de Broadcom, permettant à Arrow d’améliorer l’expérience commerciale des clients grâce à l’accessibilité, aux connaissances spécialisées et à l’assistance personnalisée.

En s’associant à Arrow, les partenaires revendeurs ont accès à l’expertise technique, aux programmes de formation et aux ressources certifiées d’Arrow. Les partenaires peuvent dès lors fournir des services de support de haute qualité tout au long du cycle de vie commercial de leurs clients. Ensemble, Broadcom et Arrow continueront d’offre une expérience de support intégrée pour garantir les plus hauts niveaux de service aux clients de toutes tailles.