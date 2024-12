Arrow récompensé en tant que Partenaire Distributeur Rising Star de l’année pour la région EMEA

décembre 2024 par Marc Jacob

Arrow a reçu le prix Rising Star Distributor Partner of the Year pour la région EMEA lors des Partner Awards AWS 2024. Ces prix récompensent les leaders mondiaux qui jouent un rôle clé en aidant leurs clients à innover et à développer des solutions sur Amazon Web Services (AWS).