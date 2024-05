Arrow et Scality s’associent pour étendre la distribution des solutions de stockage cyber-résilientes

mai 2024 par Marc Jacob

Arrow a annoncé un nouvel accord de distribution avec Scality visant à favoriser l’adoption de la solution ARTESCA, le logiciel de stockage d’objets sécurisé et facile à utiliser de Scality, destiné aux sauvegardes immuables et cyber-résilientes, sur des marchés ciblés dans la zone EMEA.

L’accord intervient à un moment où le marché de l’infrastructure du cloud hybride est en plein essor. Selon des rapports récents, la demande globale pour des solutions d’infrastructure soutenant les données organisationnelles stockées dans des environnements publics, privés et sur site devrait croître sur les huit à dix prochaines années. (1)

Plus précisément, les rapports indiquent également que le segment du cloud privé connaîtra une croissance régulière en raison des préoccupations concernant la sécurité et la protection des données confidentielles. (2)

Arrow distribuera toute la gamme des produits Scality, en mettant l’accent sur le stockage cyber-résilient ARTESCA pour Veeam. Selon Scality, le chiffre d’affaires d’ARTESCA a été multiplié par cinq depuis 2023, les partenaires de distribution réalisant 100 % des ventes. Conçu pour les revendeurs, ARTESCA pour Veeam simplifie le déploiement avec des options de configurations flexibles et un faible prix d’entrée, tout en offrant une résilience riche en fonctionnalités pour une protection des données infaillible.

En tant que distributeur à valeur ajoutée, Arrow a rapidement mis en place des équipes de distribution et de vente sur des marchés ciblés dans la zone EMEA. Des programmes de formation, des certifications de produits et des campagnes marketing sont activement mis en place pour soutenir l’adoption d’ARTESCA dans les régions stratégiques.