Arrow Electronics étend son accord de distribution avec Broadcom

novembre 2024 par Marc Jacob

Arrow a renforcé son accord de distribution avec Broadcom, via le programme Accelerate de Broadcom, en ajoutant plusieurs nouvelles solutions à son portefeuille et introduisant de nouvelles capacités de support, une expertise locale et des services à valeur ajoutée. Cette initiative stratégique marque une nouvelle étape dans la collaboration entre les deux entreprises et renforce leur engagement mutuel en faveur de l’innovation et du succès dans l’écosystème de Broadcom.

Le nouvel accord comprend un ensemble élargi de logiciels d’entreprise et de logiciels mainframe de Broadcom (provenant de l’ancien portefeuille de CA Technologies), ainsi que Carbon Black. Arrow sera le spécialiste régional de la commercialisation pour Broadcom. Arrow prendra désormais en charge la majorité des solutions logicielles de Broadcom, obtenant des droits de distribution pour tous les comptes, à l’exception d’un nombre limité de ces derniers.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Arrow sera responsable de la définition de la stratégie commerciale et de la conduite des initiatives de mise sur le marché en Europe pour les logiciels d’entreprise, de cybersécurité et de logiciels mainframe de Broadcom en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

Les revendeurs à valeur ajoutée, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services en Europe peuvent désormais accéder au portefeuille complet de logiciels d’entreprise de Broadcom pour les clients du marché intermédiaire et des PME exclusivement via Arrow. Ce portefeuille comprend les solutions Automation, ValueOps, NetOps, API Security, Identity & Access Management, AIOps & Observability, Application Development and IT Service Management, Mainframe, ainsi que des solutions de cybersécurité Symantec et Carbon Black.

Les partenaires de distribution et les clients d’Arrow pourront bénéficier de ces solutions logicielles d’entreprise, de cybersécurité et mainframe pour les aider à réussir leurs transformations numériques. Le programme Accelerate de Broadcom permet à Arrow d’agir comme une extension de l’équipe Broadcom, aidant les clients à maximiser la valeur de leurs investissements dans les logiciels Broadcom. Cela inclut un support technique approfondi, une meilleure expérience client grâce à une accessibilité accrue, des connaissances spécialisées, une assistance personnalisée, des programmes de formation et des services à valeur ajoutée.

Cet accord fait partie d’une coopération plus large entre Broadcom et Arrow, qui comprend également un accord global Accelerate pour VMware CloudHealth.