Arrow devient le premier partenaire Catalyst à recevoir le certificat Enterprise Cloud Competency de Symantec au niveau entreprise

octobre 2024 par Marc Jacob

Cette reconnaissance souligne l’engagement d’Arrow à fournir des services de premier plan à ses clients et souligne sa détermination à proposer les offres Symantec Enterprise Cloud de Broadcom. L’équipe Arrow a obtenu plus de 50 certifications, dont quatre de Symantec Sales Masters et quatre de Knights, ce qui porte le total à plus de 10 membres de l’équipe Arrow disposant de certifications, démontrant ainsi son expertise en matière de cybersécurité. De plus, l’équipe technique d’Arrow a participé à une démonstration complète multi-solutions mettant en avant des cas d’utilisation réels.

En tant que distributeur principal de Broadcom, Arrow est responsable de la définition de la stratégie de vente du canal ainsi que des initiatives de commercialisation des produits et services de toutes les marques incluses. Cette certification est un exemple de l’engagement d’Arrow à promouvoir l’innovation et la réussite dans l’écosystème de Broadcom.