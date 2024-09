Arnaud Van Troeyen nommé Directeur Général d’Altitude Infra

septembre 2024 par Marc Jacob

Dans un contexte aux enjeux très stratégiques, Arnaud Van Troyen apporte à Altitude Infra une riche expertise acquise au sein d’entreprises de renom dans les secteurs des services financiers et des transports. Il a notamment exercé chez Dresdner Kleinwort Benson, filiale d’Investment Banking de la Dresdner Bank, puis chez ABN AMRO Corporate Finance, où il a dirigé d’importantes opérations de M&A pour des groupes français de premier plan. Plus récemment, il a occupé différentes fonctions stratégiques et opérationnelles au sein du Groupe Keolis, leader français des transports publics, en France et à l’international, dont il a été membre du comité Exécutif pendant près de 16 ans. Après avoir notamment piloté la direction Stratégie & Développement et dirigé plusieurs opérations du groupe, il a été pendant 5 ans Directeur Exécutif adjoint des activités à l’international.

Sa solide expérience et sa maîtrise des environnements complexes, des secteurs régulés et de la gestion contractuelle constitueront des atouts majeurs pour Altitude Infra. Arnaud Van Troeyen aura pour mission de renforcer la position stratégique d’Altitude Infra, en optimisant la gestion des infrastructures fibre et en adaptant l’entreprise à ses objectifs de croissance et aux évolutions du secteur des télécommunications.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Groupe Altitude de renforcer et d’optimiser la direction de ses filiales, et reflète son engagement continu à garantir une excellence opérationnelle tout en accélérant son développement sur le marché.

Le Groupe Altitude tient également à remercier le cabinet Egon Zehnder pour son rôle essentiel dans le succès de ce recrutement.