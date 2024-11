Arnaques en ligne : un taux de conversion effrayant pendant les fêtes de fin d’année !

novembre 2024 par Norton

Un constat qui s’explique d’une part par l’incroyable évolution des escroqueries qui sont de plus en plus pertinentes et sophistiquées, et d’autre part par le comportement des internautes qui recherchent toujours de meilleures affaires et bons plans en ligne, quitte à prendre certains risques.

Selon Norton, 18 % des consommateurs français ont déjà été ciblés par une arnaque en ligne pendant les fêtes de fin d’année en 2023, et plus de la moitié d’entre eux (58 %) en ont été victimes. Ce chiffre démontre ainsi l’effroyable efficacité de ces pièges.

En France, le préjudice de ces escroqueries s’élève en moyenne à 200 €, pouvant, dans le pire des cas, atteindre 2 500 €.

Les achats pour les fêtes de fin d’année poussent souvent les consommateurs à adopter des comportements en ligne risqués, toujours en quête des meilleures offres :

72 % des consommateurs français affirment qu’ils recherchent les meilleures affaires pendant la période des fêtes

20 % d’entre eux déclarent être prêts à prendre plus de risques lors de leurs achats durant cette période.

Environ un cinquième des 18-34 ans sont prêts à acheter un cadeau en cliquant sur un lien via une publicité diffusée sur les réseaux sociaux ou sur un e-mail.

Plus d’un cinquième des 25-34 ans partagerait quant à eux des informations personnelles telles que leur nom, leur e-mail et leur date de naissance pour obtenir un cadeau.

Près de 20% d’entre eux accepterait de rencontrer une personne en vrai pour recevoir un cadeau acheté en ligne.