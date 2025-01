Arnaque aux friandises : Kaspersky alerte sur les escroqueries liées au chocolat de Dubaï

janvier 2025 par Kaspersky

Détournement de commerces officiels

Kaspersky a identifié une première campagne ciblant des consommateurs des Emirats Arabes Unis. Pour ce faire, les cybercriminels ont créé de faux sites usurpant notamment l’identité de Deliveroo, le célèbre service de livraison ou encore de Fix Dessert Chocolatier, les créateurs du chocolat de Dubaï. En procédant ainsi, les escrocs trompent la confiance des consommateurs en exploitant la réputation d’une marque, incitant les acheteurs peu méfiants à effectuer des commandes de chocolat qui ne seront bien entendu jamais honorées.

Des magasins frauduleux indépendants

Dans certains cas, les arnaqueurs ont même développé des plateformes d’e-commerce de contrefaçon, en se faisant passer pour des vendeurs indépendants livrant à l’international. Ces sites proposent du chocolat de Dubaï, mais disparaissent une fois les paiements encaissés, laissant les consommateurs les mains vides. Les boutiques de ce type ciblent les utilisateurs du monde entier.

« Les cybercriminels sont généralement prompts à capitaliser sur les tendances, que l’engouement pour le chocolat de Dubaï illustre parfaitement. L’utilisation de tactiques qui tirent parti de l’enthousiasme des consommateurs et de leur confiance dans les marques reconnues est un moyen efficace pour les acteurs de la menace de parvenir à leurs fins. Afin de se protéger et d’éviter toute désillusion, il est crucial que les utilisateurs fassent attention aux moindres détails, prennent le temps de vérifier l’authenticité des sites de vente en ligne, et se méfient des offres qui semblent trop avantageuses. » avertit Olga Svistunova, experte en sécurité chez Kaspersky.