Armis nomme Christina Kemper Vice President of International

septembre 2024 par Marc Jacob

Armis annonce la nomination de Christina Kemper au poste de VP of International. Dans ses nouvelles fonctions, Christina Kemper aura pour mission de dynamiser la croissance des ventes internationales et de renforcer la présence mondiale d’Armis ; en nouant des partenariats stratégiques en EMEA et dans la région Asie-Pacifique. Objectif : permettre aux organisations de gérer en temps réel leur exposition aux risques cyber.

Basée à Londres, Christina Kemper cumule plus de 20 ans d’expérience en vente et en management au sein d’entreprises technologiques internationales. Plus récemment, elle occupait le poste de Vice President of EMEA au sein de Recorded Future, entreprise spécialisée dans la threat intelligence. Christina Kemper a travaillé durant 11 ans pour CallidusCloud, leader en gestion des performances sales, aujourd’hui intégré à SAP, pour gravir les échelons de l’équipe commerciale jusqu’à devenir Senior Vice President of Sales pour la région EMEA. Christina Kemper est titulaire d’un MBA de la Columbia Business School.

L’annonce de la nomination de Christina Kemper fait suite à la récente communication indiquant qu’Armis a dépassé les 200 M$ de revenus récurrents annuels (ARR) à l’échelle mondiale, doublant ainsi son ARR en moins de 18 mois. Armis est l’une des rares entreprises à avoir atteint une telle croissance, aussi bien sur le marché de la cybersécurité que dans l’ensemble du secteur SaaS à l’échelle mondiale. La croissance fulgurante d’Armis est portée par sa plateforme primée, Armis Centrix™, dédiée à la gestion de la cyber-exposition et alimentée par l’IA. Cette solution a été adoptée par les plus grandes organisations mondiales, dont 35 des 100 premières entreprises du classement Fortune.