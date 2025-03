Armis acquiert OTORIO et propose dorénavant sa plateforme Armis Centrix™ en version on premise

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Armis, a annoncé l’acquisition d’OTORIO, l’un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité OT/ICS. Cette acquisition lui permet d’accélérer le déploiement d’une version on premise de sa plateforme de gestion des cyber-expositions basée sur l’IA, Armis Centrix™, et de consolider son leadership en matière de sécurité des systèmes cyber-physiques (CPS).

Armis intégrera entièrement la plateforme Titan d’OTORIO dans Armis Centrix™, offrant ainsi une solution unique et complète pour les infrastructures critiques, la fabrication ainsi que les environnements industriels :

Armis Centrix™ pour la sécurité OT/IoT (on premise) assure une protection robuste et localisée pour les environnements opérationnels segmentés ou en air gap.

Armis Centrix™ pour la sécurité OT/IoT (Cloud) offre une visibilité en temps réel, une détection des menaces et une surveillance continue (CTEM) à grande échelle pour des environnements connectés et hautement distribués.

Cette approche unifiée permet aux organisations de disposer d’une solution de sécurité évolutive pour leurs systèmes cyber physiques (CPS) et technologies opérationnelles (OT), préservant la résilience opérationnelle tout en assurant la sécurité et la conformité des environnements les plus sensibles, à l’échelle mondiale.

« L’équipe d’OTORIO apporte à la fois de l’expertise technologique approfondie, des fonctionnalités avancées en matière de cartographie des chemins d’attaque et une architecture on premise nous permettant d’étendre la portée de la plateforme Armis Centrix et être en capacité de proposer à nos clients une version hybride dédiée à leurs environnements les plus complexes et les plus critiques », a déclaré Yevgeny Dibrov, CEO et cofondateur d’Armis. « Si nous observons une demande sans précédent dans tous les secteurs, les clients issus de marchés verticaux bien spécifiques comme le pétrole et le gaz, l’énergie et la fabrication industrielle, privilégient un environnement hybride pour assurer leur protection. Dorénavant, nous pouvons offrir une protection Zero Trust encore plus poussée grâce à un accès simplifié à leurs environnements critiques SIP/OT/ICS/NERC. Ils pourront ainsi maximiser l’usage de nos capacités de sécurité OT primées, à l’échelle de leur organisation, protégeant efficacement leurs infrastructures opérationnelles globales et réduisant la surface d’attaque. »

Armis a depuis longtemps fait ses preuves dans l’intégration fluide et sans coutures de solutions issues d’acquisitions au sein de sa plateforme Armis Centrix™ et dans la transformation de ces technologies en générateurs de revenus substantiels. À la suite des acquisitions de Silk Security et de CTCI, Armis a réalisé une augmentation exceptionnelle de 2000 % de ses revenus associés, prouvant ainsi sa capacité à optimiser la valeur et à accélérer sa croissance.

Ensemble, les solutions d’Armis combleront l’écart entre les protections sur site et celles basées sur le cloud, avec une surveillance unifiée. Apportant une visibilité et une approche contextuelle approfondies sur tous les équipements gérés et non gérés dans l’ensemble de l’environnement, les nouvelles optimisations CPS d’Armis permettront :

On premise : une meilleure personnalisation et une indépendance des données, offrant des niveaux plus élevés de sécurité au niveau local pour les systèmes de contrôle industriels, avec un contrôle total de l’infrastructure CPS et de l’environnement d’exploitation industriel.

Accès à distance sécurisé (SRA) : une authentification multi facteur, du SSO et des politiques d’accès renforcées sur tous les utilisateurs, appareils, charges de travail, applications et données dans l’ensemble des infrastructures cloud, cyber-physiques et des datacenters.

Mapping du chemin d’attaque : un outil puissant qui fait le lien entre les tests d’intrusion et les attaques Red team, au-delà du scan et des tests d’intrusion conventionnels, pour aligner les défenses OT / ICS / CPS avant une attaque dirigée.

Expertise de l’industrie : la connaissance approfondie OT d’OTORIO dans l’énergie, les Smart Cities et les services publics complète l’expérience intersectorielle d’Armis dans les domaines de la fabrication industrielle, du transport et de l’automobile, garantissant des solutions sur mesure pour toute les organisations, quels que soient leurs degrés d’exigence.

Leadership en matière de conformité – la solution répond aux cadres réglementaires et de sécurité les plus stricts, offrant aux organisations une tranquillité d’esprit lors des audits et pendant leurs opérations.

« Armis est rapidement devenu le principal fournisseur de solutions de gestion des cyber- expositions avec une plateforme cloud SaaS de premier plan offrant aux entreprises de tous secteurs confondus de la visibilité, de la sécurité et une gestion des risques inégalées », poursuit Daniel Bren, CEO et cofondateur d’OTORIO. « Je suis ravi que notre équipe se joigne à Armis en ce moment opportun apportant son expertise approfondie des environnements ICS/CPS pour aider les entreprises à renforcer leur résilience et à assurer la conformité de leurs opérations commerciales. »

Cette acquisition accélérera le déploiement d’une version on premise d’Armis Centrix™, la plateforme cloud de gestion des cyber-expositions, optimisant ses capacités OT/ICS/CPS et en offrant une solution de sécurité unique on premise pour les organisations ou des segments de d’une organisation isolés d’un accès online.

En octobre 2024, Armis a annoncé une levée de fonds de 200 millions de dollars qui lui a permis d’accélérer le développement de sa solution OT/ICS et de compléter sa vision ainsi que sa feuille de route en fonction de la demande de ses clients.