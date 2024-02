Armis acquiert la société CTCI

février 2024 par Marc Jacob

La société CTCI a été conçue en vue de la collecte de renseignements pour la sécurité nationale. Ces renseignements sont utilisés par de nombreuses infrastructures critiques dans le monde afin de prévenir les violations.

CTCI dispose de la plus importante plateforme au monde de collectes d’informations sur le dark web, permettant de repérer les attaques avant qu’elles ne surviennent. CTCI a révélé plus de 1000 attaques restées indétectées l’an dernier, visant des sociétés et des gouvernements ; et plus de 350 attaques avant que la CISA (équivalent de l’ANSSI en France) ne les repère. Ils surveillent activement les cybercriminels du monde entier à travers tous les chemins empruntés par les attaques sponsorisées par des États.

CTCI dirige les projecteurs sur la cybercriminalité et sur les vecteurs d’attaque potentiels liés aux vulnérabilités et aux renseignements recueillis sur le dark web. Armis va élargir l’utilisation de cette technologie et l’associer à Armis Centrix™ pour offrir de nouvelles capacités de renseignement sur les menaces, tout en évoluant vers un statut d’entreprise de cybersécurité multi-génération basée sur l’IA.

Dans un contexte de constante évolution des cyber menaces, cette annonce de rachat ouvre un nouveau chapitre dans les stratégies de défenses proactives, et élargit les capacités d’Armis dans l’univers de la cyber intelligence.