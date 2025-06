Aprovall et Board of Cyber annoncent un partenariat pour intégrer Security Rating® à la plateforme Aprovall360

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Aprovall renforce sa plateforme avec la solution Security Rating®, qui s’appuie sur une analyse automatisée, en continu, et non intrusive de la performance cyber des organisations, combinée à des questionnaires de maturité cyber.

Désormais, les clients d’Aprovall auront accès à leur notation cyber et un rapport détaillé accessible depuis la plateforme Aprovall360. Une solution qui permet d’identifier les fragilités cyber les plus critiques, de suivre leur évolution dans le temps et de piloter les plans de remédiation.

Face à cette menace systémique, Aprovall propose désormais un dispositif complet pour anticiper, évaluer et gérer les risques cyber, offrant ainsi aux entreprises, quelle que soit leur taille, une meilleure résilience face aux menaces numériques.

Entre 2021 et 2023, les interruptions opérationnelles causées par ces attaques ont augmenté de 45 % selon une étude Gartner. Alors qu’une cyberattaque chez un fournisseur peut mettre à l’arrêt toute l’activité d’une entreprise, la cybersécurité des chaînes d’approvisionnement est devenue un enjeu stratégique.