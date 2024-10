Applications utilisant des outils de géolocalisation : les conseils de Keeper Security pour protéger vos données personnelles en ligne

octobre 2024 par Keeper Security

Avec l’essor des applications utilisant des outils de géolocalisation, telles les applications de running ou certains réseaux sociaux, la sécurité des données personnelles est plus que jamais un enjeu majeur. Le récent exemple de gardes du corps d’Emmanuel Macron identifiés via une application de fitness montre à quel point des informations sensibles peuvent être partagées sans que les utilisateurs en soient pleinement conscients. Darren Guccione, CEO et co-fondateur de Keeper Security, nous livre quelques conseils pratiques pour protéger sa vie privée dans le monde numérique et limiter les risques liés à l’utilisation de ces outils de suivi.

« Les applications comprenant des outils de géolocalisation offrent des informations précieuses, mais elles peuvent également révéler plus d’informations que ne le pensent de nombreux utilisateurs. Qu’il s’agisse du suivi de la condition physique ou de la localisation, chaque signal de localisation révèle potentiellement des détails sur nos habitudes et nos déplacements, ce qui pourrait s’avérer risqué entre de mauvaises mains. Les applications de partage de localisation et les communautés de bien-être, tout comme les autres plateformes de médias sociaux, doivent être abordées avec prudence.

Voici quelques conseils judicieux pour protéger votre vie privée en matière de partage de localisation :

• Limitez les autorisations - Examinez et limitez l’accès à la géolocalisation dans vos paramètres afin de minimiser le suivi inutile.

• Choisissez des applications sécurisées - Choisissez des applications dotées d’un chiffrement de bout en bout et de contrôles de confidentialité stricts.

• Utilisez le partage temporaire - Ne partagez votre position que lorsque c’est nécessaire et désactivez-la lorsque ce n’est pas le cas.

• Donnez la priorité à votre vie privée - Soyez attentif à ce que vous partagez, quand et avec qui.

Chaque application que vous utilisez est une porte potentielle vers vos données personnelles, mais les utilisateurs ont le pouvoir de sécuriser leurs comptes, de gérer les autorisations et de décider ce qui est partagé. De petits changements, comme la limitation du suivi inutile, l’examen des autorisations des applications, l’absence de partage public et la protection du compte de l’application par un mot de passe fort, peuvent contribuer grandement à préserver la sécurité des utilisateurs. En choisissant délibérément ce qui est partagé et avec qui, les utilisateurs peuvent profiter des avantages de ces applications sans compromettre leur vie privée ou leur sécurité ».