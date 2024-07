Applications de paiement en ligne : adopter les bons réflexes

juillet 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Bien qu’elles soient un moyen pratique de recevoir de l’argent de personnes que vous connaissez déjà, les applications de paiement en ligne, ne représentent pas le moyen le plus sécurisé lorsqu’il s’agit de recevoir de l’argent d’inconnus. Qu’il s’agisse d’une vente entre particuliers ou d’un simple règlement, en utilisant une application de paiement telle que Cash App, PayPal, Venmo, Zelle, Apple Pay ou encore Chime, il est toujours préférable de recevoir de l’argent de personnes de confiance afin d’éviter les escroqueries.

Face à leur essor, il est important de noter que ce n’est pas parce qu’elles sont faciles d’utilisation, que ces applications de paiement en ligne sont une méthode toujours sécurisée pour envoyer ou recevoir de l’argent.

Les applications de paiement en ligne sont-elles sûres ?

N’importe quelle application de paiement en ligne est uniquement sûre pour envoyer et recevoir de l’argent avec des personnes que l’on connait et à qui l’on peut faire confiance. Leur utilisation est sécurisée à partir du moment où elles sont utilisées avec des personnes de confiance. Toutefois, ces applications de plus en plus utilisées pour effectuer une transaction, présentent des dangers potentiels notamment liés à la réception d’argent de la part d’inconnus et dont il faut avoir conscience :

• Il se peut que la personne que vous ne connaissez pas n’envoie jamais réellement l’argent : Dans certains cas, la personne qui est censée vous envoyer de l’argent peut ne pas vous l’envoyer. Cela peut être particulièrement risqué si vous effectuez la transaction uniquement en ligne, là où être face à face avec elle pourrait vous donner une meilleure chance de déterminer sa crédibilité.

• La personne peut vous payer trop cher et demander le remboursement : Une arnaque courante se produit lorsqu’un inconnu vous envoie plus d’argent que ce que vous avez demandé. Dans ce cas, l’inconnu vous demandera de lui renvoyer la différence. Si vous lui rendez l’argent, vous risquez de perdre votre propre argent.

• Dans le cas d’une vente entre particulier, l’acheteur peut vous dire qu’il n’a jamais reçu l’objet : Si vous vendez quelque chose à un inconnu en ligne et que vous lui avez même donné l’article qu’il a demandé, l’inconnu pourrait toujours prétendre qu’il n’a jamais reçu l’article. De quoi amener la personne à vous demander un remboursement de sorte à ce que vous perdriez non seulement l’article que vous avez vendu, mais aussi l’argent de cette transaction.

Que faire si vous recevez un paiement aléatoire de la part d’un inconnu ?

Dans le cas où vous recevez de l’argent de la part d’un inconnu alors que vous ne l’attendiez pas, il y a quelques bons comportements à adopter.

1. N’acceptez pas le paiement : La plupart des applications de paiement en ligne vous permet d’accepter ou de refuser des paiements. Si vous recevez un paiement d’un inconnu auquel vous ne vous attendiez pas, ne l’acceptez pas. Même si cela peut s’apparenter à un coup de chance, n’oubliez pas qu’il s’agit très probablement d’une arnaque.

2. Ne renvoyez pas l’argent que vous recevez à la personne inconnue : Si vous avez déjà accepté le paiement de l’inconnu, il peut prétendre qu’il vous a envoyé cet argent par erreur et vous demander de le récupérer. Évitez de rendre l’argent que vous recevez, car vous pourriez finir par perdre votre argent en interagissant avec lui. L’argent que vous renverriez à l’inconnu provient en réalité de vos fonds.

3. Contactez l’application de paiement en question pour leur faire part de votre situation : Si vous vous sentez en danger ou mal à l’aise lors d’une transaction avec un inconnu, contactez l’assistance de l’application que vous utilisez pour l’informer de ce qui se passe avant d’envoyer ou d’accepter de l’argent. En impliquant immédiatement l’application, vous avez plus de chances d’intercepter des escroqueries potentielles. Sur leur page d’assistance, vous pouvez aussi parcourir les questions les plus courantes ou contacter le service d’assistance directement par chat ou par téléphone.

Quelques conseils pour rester en sécurité lors de l’utilisation d’applications de paiement

La meilleure chose à faire pour n’importe quel compte, en particulier pour un compte qui traite d’informations financières, est de vous assurer que votre mot de passe est fort. Lorsque vous créez un mot de passe fort, assurez-vous de ne pas utiliser de mots courants du dictionnaire ou d’informations personnelles. Il peut être difficile de trouver un mot de passe unique, c’est pourquoi nous vous recommandons vivement d’utiliser un générateur de mots de passe ou de phrases secrètes.

Le fait d’activer la vérification sur le compte de l’application que vous utilisé permet d’exiger un mot de passe pour chaque paiement. Également, activer les notifications de l’application vous permettra de rester immédiatement informé de toute activité suspecte sur votre compte, comme des transactions non autorisées. Si votre compte a été compromis, l’activation des notifications vous avertira de toute activité suspecte. Stocker vos identifiants de connexion pour vos comptes importants tels que ceux qui concernent vos applications de paiement grâce à un gestionnaire de mots de passe peut également renforcer votre sécurité et celle de tous vos comptes en ligne.