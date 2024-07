Apple s’attaque-t-il au marché de la gestion des mots de passe ?

juillet 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

L’annonce récente par Apple de son gestionnaire de mots de passe autonome lors de la WWDC 2024 est un appel à l’action pour tous les utilisateurs d’Apple afin qu’ils améliorent leurs pratiques en matière de mots de passe et donnent la priorité à la création et au stockage sécurisé des informations d’identification qui protègent leurs actifs les plus sensibles.

Les petites et moyennes entreprises (PME) étant de plus en plus ciblées par des cybercriminels, il est primordial de maintenir des pratiques de cybersécurité solides. Mais si le nouveau gestionnaire de mots de passe d’Apple renforcera sans aucun doute la sécurité des utilisateurs grand public à la recherche d’une solution de base, il ne dispose pas des caractéristiques, de la fonctionnalité multiplateforme et de la protection robuste de niveau entreprise fournie par les principaux gestionnaires de mots de passe présents sur le marché.

Le rapport 2024 Future of Defense de Keeper Security souligne que 95 % des responsables informatiques estiment que les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, les attaques liées aux mots de passe apparaissant comme l’un des cinq vecteurs de menace à la croissance la plus rapide. Un constat qui montre le besoin pressant de solutions complètes de gestion des mots de passe, en particulier pour les PME. La solution par défaut d’un fabricant d’appareils n’englobe tout simplement pas les avantages essentiels des solutions professionnelles conçues à cet effet, notamment :

Sécurité renforcée : Les gestionnaires de mots de passe avancés s’appuient sur des modèles de cryptage robustes pour stocker, protéger et partager en toute sécurité les mots de passe, les clés de passe et autres données sensibles dans tous les services en ligne. Les gestionnaires de mots de passe de premier plan sont souvent titulaires de certificats de sécurité tels que l’attestation SOC2 et la certification ISO27001, ce qui prouve qu’ils respectent les normes de sécurité les plus strictes du secteur.

Productivité accrue : En rationalisant la gestion des identifiants et des fichiers, les solutions de gestion des mots de passe d’entreprise réduisent considérablement les coûts du service d’assistance associés à la réinitialisation des mots de passe et aux problèmes d’accès pour les entreprises de toutes tailles. Les employés peuvent se concentrer sur leurs tâches principales sans être accaparés par des problèmes fréquents liés aux mots de passe.

Partage sécurisé des fichiers : Grâce au stockage crypté, aux contrôles granulaires des autorisations et aux protocoles de transfert de fichiers sécurisés, les organisations peuvent s’assurer que seul le personnel autorisé accède aux documents sensibles. Des fonctionnalités telles que les pistes d’audit offrent une visibilité sur l’accès aux fichiers et les modifications, renforçant ainsi la responsabilité et la conformité.

Accessibilité multiplateforme : Il est important de noter qu’une solution professionnelle dédiée fonctionne sur tous les appareils, navigateurs et systèmes d’exploitation afin de répondre aux besoins d’une main-d’œuvre moderne et distribuée. Il s’agit d’un avantage clé absent des systèmes de gestion des mots de passe liés à un système d’exploitation ou à un appareil spécifique, ce qui permet une intégration transparente dans divers environnements informatiques.

Contrôle administratif : Il garantit une adhésion cohérente aux protocoles de sécurité dans l’ensemble de l’organisation et permet aux administrateurs d’appliquer des politiques de mot de passe, telles que la longueur du mot de passe ou l’utilisation de MFA, qui fournissent une défense de première ligne critique contre les cyber-attaques.

Surveillance du Dark Web : Les organisations doivent identifier en temps réel les mots de passe violés grâce à la surveillance du dark web, afin de protéger leurs réseaux et leurs systèmes contre les cybermenaces les plus répandues, telles que les attaques par bourrage de mot de passe et par pulvérisation. La détection rapide et la rotation de ces mots de passe permettent aux entreprises de prévenir de manière proactive les failles de sécurité potentielles.

Intégration avec l’authentification unique (SSO) : L’intégration avec des produits SSO tels que Entra ID, Okta, Ping et Duo est essentielle pour les PME. Des centaines de milliers d’applications cloud et natives ne prennent pas en charge le SSO, mais l’intégration du SSO avec un gestionnaire de mots de passe professionnel couvre tous les scénarios de connexion pour garantir que chaque compte est protégé avec le plus haut niveau de sécurité.

Capacités avancées pour les organisations en croissance : Les PME, dotées d’infrastructures informatiques complexes, tirent des avantages significatifs de fonctionnalités avancées telles que la gestion des secrets d’infrastructure, la rotation automatisée des mots de passe, l’intégration avec des systèmes CI/CD tiers et l’accès à distance sécurisé aux machines. Ces fonctionnalités favorisent l’évolutivité et établissent des mesures de sécurité solides, essentielles à l’expansion de l’entreprise.

Si le nouveau gestionnaire de mots de passe d’Apple constitue une avancée positive, les PME ont besoin de solutions plus complètes pour répondre à leurs défis et exigences de sécurité spécifiques, au-delà de ce que propose Apple. Une solution robuste de gestion des mots de passe ne renforce pas seulement la sécurité, mais stimule également la productivité, garantit l’accessibilité multiplateforme et offre des fonctions d’administration et d’intégration avancées.