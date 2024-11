Appian nomme Americo Mazzotta vice-président des ventes pour la région EMEA

novembre 2024 par Marc Jacob

Appian annonce la nomination d’Americo Mazzotta au poste de vice-président des ventes pour la région EMEA. À ce titre, il supervisera les opérations de vente de la société en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en se concentrant sur la croissance de l’activité, en favorisant les relations avec les clients et en développant la présence d’Appian sur le marché, dans toute la région. Il sera placé sous la responsabilité de Mark Dorsey, Chief Revenue Officer chez Appian.

Americo Mazzotta possède plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie du logiciel, avec une solide maîtrise de la relation client, des services aux entreprises et de l’ingénierie logicielle.

Avant d’occuper ce poste, il a été Vice President of Customer Success d’Appian pour les régions EMEA et APAC, où il a dirigé une équipe chargée de fournir des solutions innovantes à des clients de tous les secteurs.

Parmi ses clients notables figurent Santander dans les services financiers, Sanofi dans les sciences de la vie, Serco dans le secteur public, Poste Italiane dans les transports, et bien d’autres encore. Sous sa direction, Appian a renforcé sa réputation de partenaire de confiance, permettant aux organisations de rationaliser leurs opérations et de réaliser la transformation de leur entreprise grâce à sa plateforme de pointe.

Americo Mazzotta est titulaire d’un Executive MBA de la Rotterdam School of Management, une université Erasmus, où il a perfectionné ses compétences en matière de réflexion stratégique et de management. Il a également obtenu une maîtrise en ingénierie informatique à l’Università del Salento. D’origine italienne, il réside à Cologne, en Allemagne, et parle l’italien, l’anglais et l’allemand.

Dans ses nouvelles fonctions, Americo Mazzotta continuera à promouvoir la mission d’Appian, qui consiste à donner aux organisations les moyens d’orchestrer leurs processus d’entreprise, de les automatiser et de leur proposer des solutions intelligentes. Son leadership sera déterminant pour aider les entreprises et les organisations à adopter la technologie de pointe d’Appian afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de stimuler l’innovation et d’obtenir des résultats significatifs.