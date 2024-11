Appian est reconnu leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les plateformes d’applications Low-Code d’entreprise

novembre 2024 par Marc Jacob

Appian a été classé premier pour le cas d’utilisation "Applications internes complexes" dans le rapport Gartner Critical Capabilities for LCAP et deuxième pour les cas d’utilisation "Applications externes" et "Applications internes tactiques"1. Appian a de nouveau été reconnu comme leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP).