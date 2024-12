Appian dévoile la dernière version de sa plateforme pour de meilleurs processus et de meilleurs résultats

décembre 2024 par Marc Jacob

Appian annonce la dernière version de sa plateforme, qui offre une automatisation des processus alimentée par l’IA d’entreprise. Appian aide les organisations à concevoir, automatiser et optimiser les processus métier et cette version introduit de nouvelles fonctionnalités sur l’ensemble de la plateforme, permettant de comprendre, d’interagir et d’explorer plus rapidement et plus facilement les données au sein des applications. Cette version introduit Appian Autoscale et des informations optimisées sur l’IA, permettant aux entreprises d’améliorer leur efficacité opérationnelle, leur évolutivité et les performances de leurs processus. Appian était déjà le leader de l’évolutivité et désormais, avec Autoscale, Appian permet à ses clients de mettre à l’échelle six millions de processus par heure, soit 10 fois plus que la précédente version de l’application.

Appian Autoscale permet aux entreprises de mettre à l’échelle les processus directs à volume élevé, qu’il s’agisse de la validation des demandes d’indemnisation en temps réel, de la surveillance continue des transactions, de l’évaluation du risque de crédit ou d’autres processus à haut débit. Avec Autoscale, les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour des processus nouveaux ou existants et surveiller les performances à l’aide d’outils qui donnent un aperçu de millions d’instances de processus. Un historique détaillé des processus permet également d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes, garantissant ainsi des opérations fluides, même en cas de forte demande.

Helia, l’un des principaux fournisseurs d’assurance hypothécaire pour les prêteurs en Australie, utilise la plateforme Appian pour automatiser les processus et un espace de travail interconnecté. En automatisant la gestion des sinistres, Helia a réduit le temps de traitement passé de deux jours à moins de 10 minutes, améliorant ainsi l’expérience des clients. Helia a testé Appian Autoscale au cours de son programme bêta en début d’année.

« Nous avons atteint tous nos objectifs en matière d’échelle d’application et de performance avec Appian Autoscale », a déclaré Bharat Marwaha, responsable de la plateforme d’automatisation chez Helia.

Les améliorations de l’IA générative dans la dernière version d’Appian sont les suivantes :

● De multiples fonctionnalités d’IA atteignent la conformité FedRAMP modérée. Désormais, toutes les compétences d’IA et la plupart des fonctionnalités d’IA Copilote sont conformes à la norme FedRAMP. Ces fonctionnalités répondent aux exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité et d’exploitation pour une utilisation dans le secteur public, permettant à davantage d’organismes publics d’automatiser des processus complexes, en toute confiance.

● Une extraction de données plus simple grâce aux compétences de l’IA. L’IA d’extraction de documents d’Appian détecte et consolide désormais automatiquement les tableaux de plusieurs pages, rationalisant ainsi l’extraction de données et éliminant le besoin de contournements manuels. Une fois terminée l’étape de consolidation, les futures extractions de tableaux se feront automatiquement, améliorant encore l’efficacité.

● Des temps de réponse plus rapides et une meilleure expérience globale avec AI Copilot for data fabric. Désormais entièrement disponible, AI Copilot offre des temps de réponse jusqu’à 40 % plus rapides, donne des mises à jour de la progression en temps réel et prend en charge jusqu’à 250 types d’enregistrements. Le tissu de données d’Appian permet désormais un filtrage plus précis et une récupération immédiate de la synchronisation pour des mises à jour automatiques des données après des synchronisations qui ont échoué.

● Process insights AI inclut désormais AI Copilot pour une création plus rapide d’indicateurs clés de performance spécifiques à l’entreprise et de résumés d’insights. Une perspective nouvelle sur les processus basée sur la détection par l’IA d’événements ad hoc, des suggestions d’indicateurs clés de performance et des résumés d’insights en vue d’améliorations. Ces cas d’utilisation de l’IA faciles à mettre en œuvre fournissent une valeur pratique et mesurable de l’IA qui renforce la collaboration, rationalise la prise de décision et améliore l’efficacité opérationnelle.