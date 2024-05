Appian désigné leader dans le rapport « Magic Quadrant™ 2024 » de Gartner® pour les plateformes de Process Mining

mai 2024 par Marc Jacob

Appian a été nommé leader par Gartner dans son rapport « Magic Quadrant 2024 » pour les plateformes de Process Mining. Le rapport a évalué 18 fournisseurs et leurs offres de produits. Pour plus d’informations, téléchargez un exemplaire gratuit du rapport 2024 sur le Process Mining de Gartner.

Gartner définit les plateformes de Process Mining comme des outils qui fournissent aux responsables de l’innovation technologique la visibilité et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et obtenir des performances solides sur les priorités critiques d’une organisation. Les caractéristiques qui distinguent Appian dans le domaine du Process Mining comprennent :

Une préparation des données accélérée, éliminant les transformations complexes grâce à des données toujours prêtes provenant de sources multiples.

Une analyse automatisée des processus et des recommandations intelligentes pour identifier où et comment agir.

Une expérience low-code pour mesurer, surveiller et optimiser les performances des processus, le tout au sein d’une seule plateforme.

Les professionnels ont besoin d’une visibilité complète sur leurs données et processus d’entreprise afin de maximiser l’efficacité opérationnelle et la prise de décision stratégique. En associant les dernières technologies de data fabric, de process mining, d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle générative, Process HQ aide à surveiller et optimiser chaque processus métier développé sur Appian. Process HQ facilite la réduction des coûts, des risques et des retards, améliore la conformité et favorise de meilleurs résultats commerciaux, le tout sans effort coûteux et chronophage de collecte de données.

. Outre l’annonce d’aujourd’hui, Appian a été désigné leader dans le rapport « Magic Quadrant™ 2023 » de Gartner® pour les plateformes d’applications low-code d’entreprise, et a été classé numéro 1 pour l’automatisation des workflows métiers avec le cas d’utilisation d’intégration dans le rapport « Critical Capabilities for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) 2023 » de Gartner®.