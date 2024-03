Appian annonce la disponibilité d’Appian Case Management Studio

mars 2024 par Marc Jacob

Appian Case Management Studio offre des outils intuitifs pour concevoir aisément des applications de case management sur-mesure via la plateforme Appian. Avec ses fonctionnalités de création de formulaires par glisser-déposer, de modélisation des données épurée et des contrôles de workflows simplifiés, cette solution de case management as a service (CMaaS) facilite le déploiement rapide d’applications adaptées aux cas les plus complexes.

Des fonctionnalités d’IA et d’automatisation avancées aident à chaque étape du processus facilitant la gestion des tâches courantes de case management pour les utilisateurs professionnels, en simplifiant des opérations telles que la synthèse de contenu de notes et documents, l’association de dossiers, ainsi que la détection et résolution de doublons. De plus, Case Management Studio élimine les obstacles opérationnels en assurant l’interconnexion des services, en repérant les inefficacités et en fournissant aux dirigeants des insights automatisés, propices à l’amélioration continue et à l’excellence opérationnelle.

Les organisations peuvent utiliser Appian Case Management Studio pour :

• Optimiser la livraison des applications. Appian Case Management Studio intègre un ensemble complet de fonctionnalités fondamentales répondant à 80 % des exigences habituelles en case management dès son installation, enrichi par des modules additionnels comme les portails Appian, l’intégration aux systèmes d’entreprise, Appian RPA et Appian AI Skills. Cette approche modulaire accélère le déploiement et augmente la flexibilité, garantissant un délai de rentabilisation plus rapide et un retour sur investissement plus rapide.

• Offrir des leviers d’action aux utilisateurs professionnels. Case Management Studio offre aux professionnels la maîtrise de leurs projets grâce à des options de configuration intuitives et une conception visuelle des workflows. Il habilite les techniciens métiers à concevoir des formulaires, des modèles de données, des workflows et des rapports, et à personnaliser les types de cas, sans intervention du département IT. Cette approche, à la fois intuitive et autonome, démocratise le développement, permettant une adaptation agile aux besoins spécifiques de l’entreprise et réduisant la dépendance aux ressources informatiques.

• Faciliter le travail des utilisateurs avec l’IA. Case Management Studio met à la disposition des utilisateurs des outils d’intelligence artificielle de pointe pour la synthèse et la recherche de dossiers, l’identification et la correction des doublons, ainsi que l’automatisation des tâches répétitives. Cette technologie repose sur l’architecture d’IA privée d’Appian, garantissant ainsi une protection maximale et la confidentialité des données et des algorithmes critiques.

• Optimiser les workflows. Case Management Studio tire parti de la Data Fabric et des fonctionnalités avancées d’analyse des processus d’Appian pour unifier les systèmes à travers les différents services, améliorant ainsi l’efficacité des processus. Avec des outils d’audit prêts à l’emploi, à une analyse des causes profondes basée l’IA et à des recommandations pour optimiser les processus, les utilisateurs peuvent aisément et efficacement promouvoir l’amélioration continue et l’excellence opérationnelle.

La Garantie Appian pour Case Management Studio

La garantie Appian pour Case Management Studio est un service unique qui s’appuie sur nos décennies d’expérience dans la création de solutions de case management. En seulement six semaines, les clients peuvent être opérationnels grâce à une solution de case management entièrement personnalisée fournie par Appian Customer Success.