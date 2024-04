APPEL A COMMUNICATION - 15ème EDITION DES GSDAYS – 28 JANVIER 2025

avril 2024 par Marc Jacob

« Convaincre sans contraindre »*, telle est la devise de cet événement dédié à la sécurité de l’information. L’objectif des GS Days, Journées francophones de la sécurité de l’information et de la Cyber, est d’établir le dialogue entre le monde de la technique (administrateurs, experts sécurité), les RSSI, DSI et les décideurs. Ce colloque, exclusivement en français, proposera, dans un même espace, plusieurs cycles de conférences et de démonstrations d’exploitation de failles informatiques, sous un angle technique, organisationnel et juridique. * Citation de Jean-Marc Laloy, ARCSI

La 15ème édition des GS Days, qui se tiendra le 28 JANVIER 2025 à l’Espace Saint-Martin - Paris 3ème, s’articulera notamment autour du thème : « RSSI 5.0, comment faire ce métier en 2025 ? Quelles solutions pour remédier au stress quotidien ? »

Lors de cette édition 2025 des GS Days, nous n’aurons d’yeux que pour les RSSI !

Nous nous intéresserons d’abord à ce RSSI de 2025, sans s’interdire de se projeter à l’horizon 2030 :

> Sur un plan "Enjeux" : Face à l’instabilité géopolitique, face à l’explosion de la cybercriminalité et au cœur d’une année riche en évènements hors normes comme les JO 2024, comment les RSSI vivent-ils les cyberattaques ? Qu’ont-ils mis en place ? Quelle est leur plus grande crainte ? Les normes et/ou les réglementations les aident-ils à l’image de NIS 2 ? Quelle coopération avec les services étatiques ou européens entre RSSI ?

> Sur un plan managérial : Comment les RSSI se positionnent-ils ? Avec qui parlent-ils ? Les RSSI sont-ils toujours bien à leur place en 2025 ? Quelles turbulences vivent-ils ? Que leur manquent-t-ils ? Quid de cette pénurie de compétences dont tout le monde parle ? Quid de la sensibilisation et de la forme qu’elle prend ?

> Sur le plan technologique : Quels sont les outils incontournables des RSSI en 2025 ? Comment les RSSI abordent-ils l’IA ? Quelles solutions de cybersécurité embarquant de l’IA sont utilisées ? Pour le pire ou le meilleur ? Un nouvel empilement d’outils ?

> Sur un plan humain : Comment ces RSSI gèrent-il leur stress ? Et leurs responsabilités ? Quel RETEX après une année riche en évènements d’ampleur ? Ces événements ont-ils changé les rapports des RSSI avec leurs directions / COMEX ? Le SOC aide-t-il les RSSI à mieux gérer leur stress ?

Quel est l’état juridique de la responsabilité des RSSI ? (état du droit, jurisprudences...)

Comme à l’accoutumée aux GS DAYS, toutes ces problématiques seront abordées à la fois sous un angle technique, organisationnel et juridique, l’objectif étant d’offrir aux participants des RETEX et quelques clés permettant aux entreprises d’améliorer leur posture en matière de cybersécurité.

Quelques exemples de thèmes, à titre indicatif :

• L’IA ou l’IA Générative, aide pour le RSSI ou nouvel empilement d’outils ?

• Quels outils fiables mettre en œuvre ? Et comment les repérer ?

• Le SOC, le CERT, le CSIRT, aides pour le ou la RSSI pour mieux gérer le stress ?

• Faut-il poursuivre la sensibilisation ?

Sous l’angle retours d’expériences :

• Les RSSI face au Comex comment doivent-ils s’y prendre ?

• Les impacts d’une cyberattaque sur le travail des RSSI ?

• Comment gérer le stress au quotidien ?

Sous l’angle juridique :

• Quel impact des règlementations sur le travail des RSSI ?

• Avec NIS2 - les RSSI seront-ils enfin écoutés/entendus ?

• Quelles sont les répercussions des règlementations sur le travail des RSSI ?

Le format des conférences sera de 50 minutes, dont 10 minutes de questions.

Les présentations attendues devront proposer une vision technique ou scientifique. Les présentations à fin commerciale ou la présentation d’un produit ne seront pas acceptées. Cependant, les propositions présentant une analyse technique de la sécurité d’un produit, un comparatif fondé sur des tests scientifiques, et les retours d’expérience avec un aspect technologique, seront examinées avec attention.

Le comité de Programme est assuré par Luména Duluc, CLUSIF, Paul Such, Hacknowledge, Olivier Revenu, OWN, Eric Doyen, CESIN, Emmanuel Garnier, Club 27001, Diane Rambaldini, ISSA France, Francis Bruckmann, ARCSI, Patrick Blum, AFCDP, Maitre Alexandra Iteanu, Cabinet Iteanu & Associés, Valentin Jangwa, Global Security Mag, Haude Costa, InterCert France, Nastého Aden membre du CEFCYS.

Secrétaire Marc-Jacob BRAMI, Global Security Mag

Ce comité a pour objectif la sélection des conférenciers et du contenu du Colloque.

Dates importantes :

Date limite de soumission : 25 AOUT 2024 uniquement par mail : marc.jacob@globalsecuritymag.com

Notification aux auteurs : 15 SEPTEMBRE 2024

Présentation définitive : 15 NOVEMBRE 2024

Conférence : 28 JANVIER 2025

Processus de soumission :

Première étape : Les propositions de communication (1 à 2 pages) parviendront au comité de programme avant le 25 AOUT 2024 par mail. Le format recommandé est PDF. Figureront le titre de la communication et sa catégorie (Technique, Organisationnelle, Juridique ou Démonstration), les nom(s) et prénom(s) du ou des auteurs et leur affiliation, l’adresse de courrier électronique de l’un des auteurs, un résumé (15 lignes environ) et une liste de mots clés. Les auteurs seront prévenus de l’acceptation ou du rejet de leur proposition le 15 SEPTEMBRE 2024.

Seconde étape : Les auteurs fourniront pour le 15 NOVEMBRE 2024 une version définitive de leur présentation par mail. Ces versions définitives tiendront compte des remarques du comité de programme. Elles seront fournies de préférence au format PDF ou PPT. Les communications seront rédigées UNIQUEMENT EN FRANÇAIS. Les meilleures communications, désignées par le comité de programme, pourront faire l’objet d’une publication sur le site de Global Security Mag.

Pour adresser vos soumissions : marc.jacob@globalsecuritymag.com.

Date et lieu :

28 JANVIER 2025 – 8h30 - 18h30

Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

www.gsdays.fr

– Cliquez ci-dessous pour télécharger le PDF de l’Appel à Communication