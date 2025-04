APL Data Center s’implante en Italie

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’Italie représente un nouveau marché régional stratégique pour APL Data Center avec une place clé dans l’écosystème numérique et une forte expansion de cette industrie. Dans ce contexte, l’équipe italienne basée à Milan, constituée de 7 collaborateurs, et qui devrait en compter 15 d’ici la fin d’année, permet d’apporter une expertise et une compétence de direction de projet au plus proche de ses clients européens. Les équipes actuelles travaillent déjà sur des projets d’ampleur cumulant une puissance totale de 75MW IT, soit environ 150 000 serveurs physiques.

Par ailleurs, les équipes italiennes ont également su établir des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux, comme IDA (Italian Data Center Association), dans une volonté de s’intégrer dans le tissu économique local.

Un nouveau cap dans le développement international d’APL Data Center

Dans le cadre de son plan stratégique IMPACT 2027, et l’ouverture de ses implantations en Suisse et en Italie, APL Data Center poursuit sa stratégie d’expansion pour accompagner ses clients et le marché sur plusieurs zones géographiques et répondre aux enjeux de délais et de réactivité de déploiement de leurs infrastructures.