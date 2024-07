APL Data Center confie la Direction de ses Systèmes d’Information à Emmanuel Artigue

juillet 2024 par Marc Jacob

À la tête des SI d’APL Data Center, Emmanuel Artigue est chargé de piloter les infrastructures numériques du Groupe et ses filiales, et de renforcer le déploiement et la sécurisation des services collaboratifs utilisés par l’ensemble des collaborateurs.

Diplômé d’une Maîtrise informatique de 4 ans obtenue à l’Université Paris Sud, Emmanuel Artigue a fondé ESN TECH INNOVATION, entreprise de services du numérique, en 2002, avant de devenir successivement responsable des SI filiales de Petit Forestier, de l’ordre des géomètres-experts puis DSI de TOUPRET SA et enfin du Groupe QUARTUS. Emmanuel Artigue a également été enseignant en informatique de 1999 à 2014.

Fondée en 1983, APL est une société spécialisée dans le conseil, l’ingénierie, la réalisation et l’exploitation de data centers. A travers sa mission Organic Design, APL s’engage à développer des data centers en symbiose avec leur environnement, pour que la multiplication des infrastructures numériques soit compatible avec le développement durable des territoires. Ses services s’articulent autour de quatre activités : conseil et ingénierie en data center, conseil et ingénierie IT, maintenance et exploitation, numérique responsable.

APL possède de nombreux collaborateurs accrédités « Tier Designer » et « Operations Specialist » par l’Uptime Institute, et a obtenu la médaille silver au classement RSE Ecovadis. APL a réalisé plusieurs milliers de projets et missions auprès de sociétés telles qu’Air France, Bouygues télécom, BNP Paribas, Crédit Agricole, DATA4, Dataxion (Tunisie), BCP Maroc, Digital Realty/Interxion, Econocom, Groupama, groupe Casino, Macif, Orange, SNCF, Safehost/Stack Infrastructure (Suisse), Telehouse, et de nombreux ministères et acteurs publics.

Implanté à Paris (siège), Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes et Lausanne (Suisse), APL a réalisé un chiffre d’affaires de 50,9 millions d’euros en 2023, regroupe désormais 200 collaborateurs et développe ses activités en Europe et en Afrique.