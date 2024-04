Antoine Vastel, DataDome : La billetterie du PSG a été victime d’une cyberattaque

avril 2024 par Antoine Vastel, Head of Research chez DataDome

La billetterie du PSG a été victime d’une cyberattaque. Ce type d’incidents se multiplient et soulignent la question des capacités de ces plateformes à faire face à la montée des risques cyber. Antoine Vastel, Head of Research pour DataDome, analyse :

" Les cyberattaques de billetterie en ligne représentent une tendance croissante ces dernières années. Depuis le fiasco de Ticketmaster concernant la vente des billets de concert de Taylor Swift à la cyberattaque qui a ciblé le PSG hier, pourquoi voit-on une multiplication de ce genre d’incidents ?

Cette situation traduit la sophistication croissante des cyberattaques. En effet, l’évolution des usages de « frameworks » open source, ou de l’intelligence artificielle générative, facilitent le développement des moyens pour les cyber attaquants de trouver des failles. Les bad bots par exemple, qui ont été à l’origine de l’affaire Ticketmaster, sont toujours plus sophistiqués et leur détection est de plus en plus difficile pour ceux qui n’ont pas de connaissances avancées en la matière. Les bots représentent une réelle menace pour les plateformes dans des moments clés, puisque les attaquants ciblent les événements qui pourraient leur rapporter un gain conséquent par la suite : soit à travers la vente parallèle de ces biens, ou dans le cas présent avec la vente des données volées.

Pour les entreprises en ligne, qui ont de plus en plus de mal à suivre le niveau de sophistication des bots, cela est directement lié aux gains que les cybercriminels peuvent tirer de ce type d’attaques. La principale leçon à retenir pour les entreprises, est de s’assurer d’être équipées d’une protection adaptée et complète contre les bots couvrant tous les canaux en ligne : de l’application mobile, au site web et à l’API."