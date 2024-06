AntemetA lance une nouvelle génération de son SOC avec Splunk

juin 2024 par Marc Jacob

Depuis plus de 10 ans, AntemetA se distingue par son offre de SOC qui assure la protection des données de ses clients et garantit leur conformité avec la norme ISO 27001. Face à l’évolution constante des cybermenaces et du cadre réglementaire, notamment avec la directive NIS 2, AntemetA intensifie ses efforts pour placer la maturité cyber et l’hyper-automatisation au cœur de sa stratégie.

Une approche de la gestion des risques au profit des ETI

Le SOC 2.0 d’AntemetA ne se contente pas de gérer les vulnérabilités. Grâce à la puissance de l’intelligence artificielle, nos analystes se concentrent sur l’identification et la neutralisation des chemins d’attaque potentiels, offrant une protection proactive contre les cybermenaces. Les modules avancés de « Threat Intel, Forensique et Vulnérabilité » enrichissent la plateforme, fournissant aux analystes des outils centralisés pour une réponse rapide et efficace.

Avec cette nouvelle approche, AntemetA permet aux ETI de bénéficier d’une cybersécurité renforcée, souvent réservée aux grandes entreprises. La combinaison des expertises d’AntemetA et de Splunk offre aux ETI une protection robuste et adaptable, leur permettant de se concentrer sur leur croissance et leur innovation en toute sécurité.

Le partenariat stratégique avec Splunk : vers uneautomatisation de la sécurité

En partenariat avec Splunk, AntemetA intègre les solutions Splunk Enterprise Security et Splunk SOAR dans son SOC pour offrir une protection de pointe à ses clients. L’intelligence artificielle et l’automatisation avancée des processus de détection, de qualification et de notification transforment l’approche d’AntemetA pour se concentrer sur la remédiation et donc répondre aux menaces en temps réel.

Grâce à la convergence entre son expertise en cybersécurité et son savoir-faire reconnu en matière de secours du système d’informations, AntemetA garantit ainsi à ses clients une approche concrète et innovante de la cyber-résilience.