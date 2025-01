AntemetA annonce la nomination de Xavier Richard en tant que Directeur Régional pour la région Ouest

AntemetA annonce la nomination de Xavier Richard en tant que Directeur Régional pour la région Ouest. À ce titre, il sera en charge de la structuration et de la gestion des projets en Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bretagne et une partie de la Normandie. Cette nomination s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement régional d’AntemetA, qui s’est implanté l’an dernier à Bordeaux et à Lille.