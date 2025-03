AntemetA annonce la nomination de Pierjean Ponenti en tant que Directeur Régional pour la région Méditerranée

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

AntemetA annonce la nomination de Pierjean Ponenti en tant que Directeur Régional pour la région Méditerranée. Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de développer les activités d’AntemetA dans la région PACA et en Languedoc-Roussillon. Cette nomination s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement régional d’AntemetA.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur IT, Pierjean Ponenti, 58 ans, apporte, à AntemetA, une connaissance précise du marché régional. Docteur en Physique Théorique du Centre de Physique Théorique de Marseille, il a construit son parcours autour des technologies de pointe. Son expérience inclut notamment deux décennies chez IBM, où il a exercé en tant que Responsable commercial IBM Systems en charge des MSP en France. Avant de rejoindre AntemetA, il occupait le poste de Responsable commercial des agences Sud-Est chez SPIE-ICS, pilotant les activités Data Center, Cybersécurité, Cloud et Smart Data. Auparavant, Pierjean Ponenti travaillait en tant que Responsable commercial de l’agence PACA chez Infidis.

Depuis le bureau d’Aix-en-Provence, Pierjean Ponenti orchestrera le développement des quatre piliers d’expertise d’AntemetA. Il aura pour mission d’accélérer la croissance des activités de négoce et d’intégration d’infrastructures, tout en développant l’offre de services cloud managés (MSP) adaptée aux enjeux spécifiques du territoire.

Un accent particulier sera mis sur le déploiement des solutions de cybersécurité, répondant ainsi aux préoccupations croissantes des entreprises régionales en matière de protection des données. Enfin, l’intelligence artificielle, axe stratégique du groupe notamment à travers sa nouvelle solution AntemetAI, sera au cœur du développement pour accompagner la transformation numérique des organisations méditerranéennes.

Cette création de poste s’inscrit dans une stratégie de développement régional ambitieuse. Rattaché à Quentin Bechelli, Directeur Commercial d’AntemetA, Pierjean Ponenti dirigera une équipe de 6 collaborateurs déjà établie sur le site d’Aix-en-Provence. Un plan de recrutement est actuellement en cours pour renforcer les équipes commerciales et avant-vente, afin de soutenir la croissance des activités dans la région. Cette expansion vise à établir AntemetA comme l’acteur de référence du marché méditerranéen en matière de solutions IT innovantes et sécurisées.