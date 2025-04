Annonces en série pour Palo Alto Networks

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Acquisition : Palo Alto Networks annonce avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de Protect AI, un acteur innovant spécialisé dans la sécurisation de l’utilisation des applications et modèles d’Intelligence Artificielle (IA) et d’Apprentissage Automatique (ML). Cette acquisition stratégique témoigne de l’engagement de Palo Alto Networks à rester à la pointe de l’innovation en cybersécurité de nouvelle génération, en élargissant ses capacités pour protéger les nouvelles surfaces d’attaque créées par l’essor fulgurant de l’IA.

Lancement : Palo Alto Networks® dévoile Prisma AIRS™, une plateforme de sécurité IA révolutionnaire qui devient la pierre angulaire d’une protection robuste de l’IA, conçue pour protéger l’ensemble de l’écosystème IA des entreprises — applications IA, agents, modèles et données — à chaque étape. S’appuyant sur son portefeuille Secure AI by Design lancé l’année dernière, Prisma AIRS permet aux entreprises de déployer l’IA avec confiance et répond au besoin critique de sécurité renforcée face à l’adoption rapide de l’IA dans toutes les organisations.

Les nouveautés

Prisma Access Brower 2.0 : Palo Alto Networks révèle les dernières avancées de Prisma® SASE, la solution d’accès sécurisé (SASE) la plus complète du secteur, et dévoile Prisma Access Browser 2.0, le seul navigateur sécurisé natif SASE au monde. Prisma Access Browser 2.0, ainsi que Endpoint Data Loss Prevention (DLP) et une présence accrue dans le cloud avec Oracle Cloud Infrastructure (OCI), sont de nouvelles fonctionnalités SASE de Prisma conçues pour sécuriser l’utilisation de l’IA générative (GenAI), améliorer l’expérience utilisateur et renforcer la résilience opérationnelle au coeur du lieu de travail moderne.

Cortex XSIAM 3.0 : Palo Alto Networks présente Cortex XSIAM® 3.0, la nouvelle évolution de sa plateforme SecOps de pointe, renforcée par une gestion proactive de l’exposition et une sécurité avancée des e-mails. Elle permet aux clients de consolider davantage leur approche de la sécurité avec Cortex pour des opérations de sécurité nettement plus efficaces, plus rapides et plus rentables.